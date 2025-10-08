Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Нижегородская область присоединилась к Всероссийскому агродиктанту

08 октября 2025 16:24 Общество
Нижегородская область присоединилась к Всероссийскому агродиктанту

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Главной региональной площадкой для аграрного диктанта стал НГАТУ имени Флорентьева. В первый день в вузе офлайн-версию теста написали 100 человек. 

«Мы выпускаем специалистов широкого профиля — в университете представлено около 54 направлений подготовки. Сегодня я вижу горящие глаза студентов, их искреннее желание участвовать в диктанте. Желаю всем успешно пройти это испытание. Я и сам планирую принять в нем участие. Вы, наши студенты, — главная опора и надежда отечественного сельского хозяйства. Давайте вместе покажем наши знания!», — отметил и.о. ректора НГАТУ Орест Басонов.

Мероприятие открыл творческий номер детской эстрадно-вокальной студии «Кнопочки». Фойе вуза украсила яркая выставка работ маленьких нижегородцев: дошкольники представили поделки из овощей и фруктов.

Проверить свои аграрные знания можно с 8 по 12 октября. Диктант состоит из 30 вопросов. Тематика касается растениеводства, животноводства, рыбного хозяйства, органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности, цифровизации и экспорта продукции АПК.

«Агродиктант – это отличный инструмент профориентации. Он доступно и наглядно показывает многообразие и современность аграрных профессий, мотивируя молодежь связывать свое будущее с развитием родного края. Уверен, что для некоторых участников этот тест может стать первым шагом к успешной карьере в АПК», — подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

На выполнение заданий выделено 45 минут. Вопросы диктанта подготовили 40 ведущих специалистов в области отечественного сельского хозяйства. Для каждой из четырех возрастных групп разработан свой вариант. Самый низкий уровень сложности – для детей до 12 лет, самый высокий – для взрослых с профильным образованием.

«Быть в числе первых участников Агродиктанта — очень приятно и ответственно. Мне все очень понравилось, думаю, что справилась хорошо, и теперь с нетерпением буду ждать результатов», — поделилась студентка агротехнологического университета Анастасия Уткина.

Для участия во Всероссийском аграрном диктанте в Нижегородской области было подано 3333 заявки. На базе образовательных учреждений, отраслевых предприятий, библиотек и молодежных центров работает более 100 офлайн-площадок. 

На протяжении пяти дней доступна возможность написать диктант онлайн. Ответить на вопросы можно в любое удобное время на портале агродиктант.рф Тайминг — 45 минут. Все участники диктанта получат электронные сертификаты.

Напомним, развитие сельских районов и поддержка предприятий АПК входят в число приоритетов народной программы «Единой России». Работа направлена на рост производства сельхозпродукции для обеспечения продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала страны.

