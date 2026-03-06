Нижегородцев напомнили о штрафах за самостоятельную замену газовых плит Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 марта 2026 года в России начали новые требования к установке и замене газового оборудования в квартирах и частных домах. Изменения закреплены Федеральным законом № 308-ФЗ от 31 июля 2025 года, который скорректировал нормы закона "О газоснабжении в Российской Федерации" и отдельные положения Жилищного кодекса РФ.

Теперь, в частности, самовольная замена плиты приравнивается к незаконному подключению к газу.

Согласно новым требованиям, устанавливать и менять любое оборудование, работающее на природном газе, могут только специализированные газораспределительные организации. Речь идет о плитах, варочных панелях, газовых духовках, колонках и котлах.

Если раньше профильные службы в основном обслуживали внутридомовые сети, то теперь их полномочия распространяются и на внутриквартирное оборудование. Привлечение сторонних мастеров для подключения новой техники больше не допускается.

Чтобы заменить плиту, собственнику необходимо обратиться в газовую службу, заключить отдельный договор на выполнение работ и оплатить услугу по установленным в регионе тарифам.

За самостоятельное подключение оборудования потребителю могут отключить газ до устранения нарушений и оформления необходимых документов или привлечь к административной ответственности.

Кроме того, закон уточнил основания для отключения газа. Подачу могут прекратить не только за самовольную замену оборудования, но также за отказ допустить специалистов для технического обслуживания, вмешательство в системы вентиляции и дымоудаления, а также использование газового шланга с истекшим сроком эксплуатации.

