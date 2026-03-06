Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Нижегородцев напомнили о штрафах за самостоятельную замену газовых плит

06 марта 2026 12:08 Общество
Нижегородцев ждут штрафы за самостоятельную замену газовых плит

Фото: Александр Воложанин

С 1 марта 2026 года в России начали новые требования к установке и замене газового оборудования в квартирах и частных домах. Изменения закреплены Федеральным законом № 308-ФЗ от 31 июля 2025 года, который скорректировал нормы закона "О газоснабжении в Российской Федерации" и отдельные положения Жилищного кодекса РФ. 

Теперь, в частности, самовольная замена плиты приравнивается к незаконному подключению к газу. 

Согласно новым требованиям, устанавливать и менять любое оборудование, работающее на природном газе, могут только специализированные газораспределительные организации. Речь идет о плитах, варочных панелях, газовых духовках, колонках и котлах.

Если раньше профильные службы в основном обслуживали внутридомовые сети, то теперь их полномочия распространяются и на внутриквартирное оборудование. Привлечение сторонних мастеров для подключения новой техники больше не допускается.

Чтобы заменить плиту, собственнику необходимо обратиться в газовую службу, заключить отдельный договор на выполнение работ и оплатить услугу по установленным в регионе тарифам.

За самостоятельное подключение оборудования потребителю могут отключить газ до устранения нарушений и оформления необходимых документов или привлечь к административной ответственности.   

Кроме того, закон уточнил основания для отключения газа. Подачу могут прекратить не только за самовольную замену оборудования, но также за отказ допустить специалистов для технического обслуживания, вмешательство в системы вентиляции и дымоудаления, а также использование газового шланга с истекшим сроком эксплуатации.

Напомним, что с 1 марта вступил в силу большой пакет федеральных изменений в законы, которые затрагивают и нижегородцев. Узнать, что изменилось можно по ссылке.  

Газоснабжение ЖКХ
