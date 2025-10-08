Люлин инициировал подготовку предложений по развитию комплексной застройки территорий с учетом опыта Кирова Общество

7 октября в Кирове работала делегация Нижегородской области. Рабочий визит, посвященный развитию строительной отрасли, возглавил председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В составе делегации работали региональные депутаты, представители профильных министерств, члены Союза нижегородских строителей.

Члены делегации познакомились с ключевыми проектами комплексной застройки Кирова. Они посетили микрорайон «Знак», где генеральный директор девелопера «Железно» Юрий Захаров представил концепцию «15-минутного города», предполагающую создание всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности. Участники делегации также осмотрели новую школу № 23 на 1500 мест, построенную группой компаний «Кировский ССК» в микрорайоне Урванцево, Лицей информационных технологий № 28, и оценили качество строительства в жилом комплексе «Булычев».

«В Нижегородской области сегодня активно развивается жилая комплексная застройка. Нам важно не просто создавать новые квадратные метры, а формировать комфортное пространство, социальную инфраструктуру и архитектурные решения для жизни людей. Увиденное в Кирове – это пример системного подхода и слаженной работы власти и бизнеса, который стимулирует застройщиков к созданию качественных пространств», – отметил Евгений Люлин.

«Нам предстоял предметный разговор с застройщиками, поэтому было важно посмотреть на результаты последних лет, которые преображают городской ландшафт. Мы увидели примеры, когда жилые районы вырастают практически в чистом поле, и это именно комплексный, социально ориентированный подход. Такой опыт однозначно стоит поддерживать со стороны государства», – заявил Роман Береснев.

Итогом осмотра объектов стала рабочая встреча на площадке Законодательного собрания Кировской области, которая объединила кировских и нижегородских депутатов, профильные министерства и застройщиков двух регионов. Министр строительства Кировской области Михаил Скоков рассказал коллегам о состоянии отрасли, отметив, что в регионе реализуется 42 договора комплексного развития территорий (КРТ). Представители ведущих застройщиков «Железно» и «Кировский ССК» также подробно рассказали о своих проектах.

В ходе дискуссии участники перешли от изучения опыта к обсуждению общих для всех регионов вызовов. Ключевыми проблемами были названы кадровый дефицит, особенно инженеров-проектировщиков, и необходимость в унифицированном отечественном программном обеспечении. В качестве одного из решений по подготовке кадров председатель Заксобрания Кировской области Роман Береснев предложил создавать в школах строительные классы по аналогии с агроклассами.

Для детального рассмотрения поднятых вопросов было принято решение вынести тему развития строительной отрасли на одно из заседаний Совета законодателей Приволжского федерального округа в 2026 году. Евгений Люлин призвал застройщиков обоих регионов активно участвовать в подготовке к мероприятию, чтобы четко сформулировать системные проблемы и предложения для их решения.

«В Кирове мы увидели подход, выходящий за рамки просто строительства жилья. Здесь создается полноценная среда проживания с социальной инфраструктурой. В то же время мы выявили общие для отрасли проблемы – от кадрового дефицита до сложностей с подключением коммуникаций. Договорились с застройщиками о подготовке конкретных предложений, которые будут проработаны на Совете законодателей ПФО для выработки решений, в том числе и на федеральном уровне», – заявил Евгений Люлин, подводя итоги визита.