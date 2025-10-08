Набор на участие в проекте "Лидеры Нижегородской области. Трек "Москва" стартовал в столице Приволжья Общество

В Нижнем Новгороде открылась регистрация на участие в проекте «Лидеры Нижегородской области. Трек «Москва».

Проект направлен на выявление и объединение проживающих в Москве и Московской области высокопотенциальных молодых нижегородцев в устойчивое сообщество для активного участия в развитии Нижегородской области через ключевые проекты. Участникам предстоит пройти комплексную образовательную программу, нацеленную на развитие управленческих компетенций и навыков, знакомство с лучшими практиками в сфере развития государственного и муниципального управления, реализацию межрегиональных проектов и инициатив на региональном и федеральном уровнях.

«Чтобы быть лидером по-настоящему, нужно постоянно нести ответственность в разном понимании этого слова — как на своем рабочем месте, отвечая за те решения, которые ты принимаешь, так и в целом за свою роль в обществе. Когда вы искренне верите в то, что делаете, и делаете это не для собственной выгоды, а для людей, для своей Родины, люди будут следовать за вами, видя в вас истинного лидера. Нижегородская область открыта для амбициозных лидеров со всей России. Приезжайте, у нас каждый найдет применение своим талантам!» – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Организаторами проекта выступают правительство Нижегородской области, АНО «Нижегородское землячество», Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» и АНО «Россия – страна возможностей».

Заявки на участие принимаются до 31 октября 2025 года на сайте: https://kupnokreml.ru/lidernomoscow. Стать участниками проекта могут нижегородцы – лидеры общественных организаций и НКО, волонтеры, общественные деятели, а также активисты студенческих объединений в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Москве и Московской области. По итогам отборочной кампании из поступивших заявок будет отобрано 300 лучших.

Программа включает четыре основных образовательных модуля («Лидерство и управление командой», «Эффективное управление и командный менеджмент», «Социальные проекты: от идеи до реализации», «Управление изменениями») и сквозной модуль «Связь с регионом», обучение в рамках которого предполагает очный формат и рассчитано на три месяца. Также для участников будут организованы экскурсии в Нижегородскую область по различным направлениям, открытые диалоги с руководителями предприятий региона, групповые и индивидуальные карьерные консультации специалистов Молодежного центра карьеры Нижегородской области, командообразующие сессии с победителями проекта «Лидеры Нижегородской области» и обучение в мастерской управления «Сенеж». Каждому участнику предстоит разработать и реализовать межрегиональный социальный проект. Кроме того, планируется проведение Дней Нижегородской области в Москве.

По результатам индивидуального рейтинга будет определено 150 финалистов проекта. Они пройдут диагностику надпрофессиональных навыков и компетенций в АНО «Россия – страна возможностей», ассесмент экспертов КУПНО и сформируют план карьерного развития. Победители проекта получат диплом губернатора Нижегородской области, сертификат о повышении квалификации КУПНО и возможность попасть в кадровый резерв региона.

«Сейчас мы реализуем уже четвертый сезон флагманского проекта «Лидеры Нижегородской области». За это время лидерское сообщество нашего региона пополнилось молодыми и активными участниками, которые готовы менять к лучшему жизнь нижегородцев: более 500 выпускников и победителей успешно трудоустроены. Проект продолжает расти и расширяться – мы решили масштабировать его, чтобы наши земляки, проживающие в столице, тоже могли участвовать в развитии родного региона», – подчеркнула руководитель проекта Мария Самоделкина.