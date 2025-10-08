Более 300 будущих родителей приняли участие в лектории к Дню беременных в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Традиционно во Всероссийский День беременных прошёл информационно-образовательный лекторий для нижегородских семей, ожидающих появление ребёнка. Мероприятие организовано родильным домом №4, министерством социальной политики и министерством здравоохранения Нижегородской области при содействии Штаба общественной поддержки и регионального отделения партии «Единой России».

«День беременных проводится в Нижегородской области уже в шестой раз. Мама ждёт ребёнка всего 9 месяцев и, чтобы у каждой беременной женщины был праздник, мы организуем мероприятие каждые полгода – 7 апреля и 7 октября. Основная задача – сопроводить молодых родителей, подготовить их к появлению малыша и поддержать перед этим важнейшим событием», – рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Гончарова.

Более 300 будущих родителей собрались на лектории, чтобы проконсультироваться со специалистами в области родовой помощи и материнства. Эксперты рассказали о немедикаментозных методах обезболивания родов, начале грудного вскармливания и связанных с этим трудностях. Также с будущими мамами обсудили восстановление после беременности и первые дни жизни малышей.

«Мы продумали наши лекции так, чтобы рассказать мамам обо всех этапах: от дородового периода до ухода за ребёнком. Участницы мероприятия не только получают теоретические знания, но и учатся применять их на практике. С будущими мамами работают действующие доктора, специалисты, которые потом будут сопровождать их в роддоме, поэтому мероприятие позволяет ещё и познакомиться с персоналом», – поделилась организатор мероприятия Надежда Кадылкина.

«Наше мероприятие придаёт будущим мамам уверенность. За короткое время мы даём большой объём информации и, благодаря полученным знаниям, роды протекают легче. Мероприятие проводится не первый год, и с каждым разом мы видим, что количество желающих его посетить только растёт», – рассказала главный врач роддома №4 Ленинского района им. А. Ф. Добротиной Эльвира Биткина.

Помимо лекций, молодые родители приняли участие в мастер-классах по правильному дыханию во время родов и грудному вскармливанию.

«Очень много интересных тем, поэтому мы стараемся успеть зайти во все секции. Здесь приятная, дружественная атмосфера. Особенно радует возможность лично пообщаться с докторами», – поделилась участница мероприятия Ксения Белова.

Также в рамках мероприятия прошла Всероссийская акция «Два сердца»: с помощью УЗИ беременные женщины смогли услышать сердцебиение своего ребенка.

«Я пришла сюда со своим мужем для того, чтобы мы вместе послушали специалистов, пообщались с ними. Пока для нас всё это неизвестно и страшно, но надеемся, что лекторий поможет подготовиться к появлению малыша», – рассказала участница мероприятия Наталья Морозова.

Основная задача информационно-образовательного лектория – популяризация традиционных ценностей: создание семей и рождение детей.

«У многих присутствующих это первая беременность, поэтому важно помочь им подготовиться к родам, оказать психологическую помощь, рассказать о мерах поддержки и льготах. Мы стараемся обеспечить будущим мамам комфортные условия для получения новых знаний. Как отклик на наши усилия, интерес к таким мероприятиям растёт. Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем интереснее, ведь это позволяет увеличивать масштабы мероприятия», – рассказал заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Нижегородской области Соломон Апоян.

Организаторам мероприятия и медикам роддома №4 вручили благодарственные письма и подарки от регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Напомним, партийная программа «Крепкая семья» направлена на поддержку и укрепление института семьи. Традиционные семейные ценности – это фундамент развития страны и основополагающий приоритет её развития.