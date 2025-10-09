Нижегородцы могут записаться на бесплатную консультацию юриста через "Госуслуги" Общество

Фото: Александр Воложанин

На портале госуслуг запущена новая жизненная ситуация "Бесплатная юридическая помощь". Она помогает социально незащищенным гражданам решать вопросы защиты прав детей-сирот, назначения и перерасчета пенсий, получения субсидий на оплату жилья и другие. Сервис реализован в рамках федерального проекта "Государство для людей", который курирует вице-премьер – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Жизненная ситуация позволяет записаться на бесплатную консультацию юриста в любом регионе страны, а также узнать адрес ближайшего государственного юридического бюро и выбрать удобное время визита.

Дмитрий Григоренко отметил, что формат жизненных ситуаций помогает людям экономить время: меньше походов по инстанциям и меньше бумаг, а взамен – понятный план действий и исчерпывающая информация по решению вопроса.

По его словам, такой комплексный подход особенно важен для тех, кто нуждается в правовой защите, а запуск жизненной ситуации "Бесплатная юридическая помощь" на портале госуслуг обеспечивает социально незащищенным гражданам оперативную и безопасную поддержку.

Сервис позволяет получить весь необходимый комплекс юридических услуг в одном месте, без лишних документов и визитов в ведомства. Пользователю достаточно описать свою проблему: заявление на предоставление помощи будет сформировано автоматически на основе данных, уже имеющихся в государственной системе. Далее профессиональные государственные юристы предоставят консультацию и, при необходимости, подготовят правовые документы для защиты интересов гражданина в суде.

Новая жизненная ситуация также помогает предотвратить мошенничество при оказании бесплатной юридической помощи: людям становится проще найти надежные государственные юридические бюро и воспользоваться их услугами.

Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала госуслуг. Каталог включает 37 федеральных жизненных ситуаций, каждая из которых объединяет в среднем по 17 госуслуг, связанные одной темой. Например: поступление в вуз, многодетная семья, выход на пенсию и другие. До конца 2025 года планируется запустить еще 33 федеральные жизненные ситуации.