Глеб Никитин вошел в топ-10 самых цитируемых губернаторов России в сентябре Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородский губернатор Глеб Никитин занял 9-е место в рейтинге самых цитируемых губернаторов России в Telegram в сентябре 2025 года. Новое исследование представил аналитический центр "Г.У.Р.У." совместно с телеграм-агентством "ТелеСтрим".

По итогам сентября глава обновил персональный медиарекорд: в телеграм-каналах зафиксировано 23 411 упоминаний. В совокупном Telegram-рейтинге глав регионов он занял девятую позицию, вновь подтвердив медиа-лидерство среди губернаторов ПФО.

Федеральные аналитики увязывают рекордные индексы с повышенным вниманием президента Владимира Путина к региону. В сентябре Верховный главнокомандующий при участии федеральных политиков и губернатора Глеба Никитина посетил полигон Мулино, наблюдал за активной фазой совместного стратегического учения "Запад-2025".

Автор исследования, политконсультант и член РАПК Роман Пермяков подчеркнул, что далеко не каждый губернатор допускается на военные учения даже на своей территории, и добавил, что второй за последние недели визит президента в Нижегородскую область наглядно демонстрирует особый уровень доверия федеральной власти к Глебу Никитину.

Нейросеть отметила и другие значимые инфоповоды федерального масштаба. Существенный отклик получил прошедший в Нижнем Новгороде Слет Всемирного фестиваля молодежи, объединивший две тысячи участников из всех регионов России и 120 стран Европы, Азии, Африки, Латинской и Северной Америки. В дни ВФМ состоялось открытие 18 новых корпусов ИТ-кампуса при участии вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Параллельно столица Приволжья приняла "Фиджитал игры – 2025" — ключевой отборочный турнир к "Играм будущего 2026" в Казахстане. Кроме того, в сентябре Никитин подвел итоги проекта "Социальный участковый" за 2,5 года реализации и прокомментировал ситуацию с поставками топлива на нижегородские АЗС — эти темы также вызвали повышенное внимание в Telegram.

В исследовании отдельно указано, что персональный телеграм-аккаунт губернатора Глеба Никитина по итогам сентября прибавил 110 подписчиков и занял 30-е место в федеральном топе, поднявшись на одну позицию относительно предыдущего месяца.