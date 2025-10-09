Будущие мамы отметили "День беременных" вместе со специалистами Родильного дома №4 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

8 октября в Нижнем Новгороде состоялось традиционное праздничное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню беременных. Оно объединило более 300 жителей региона – женщин, ожидающих появления малыша, а также их супругов и ближайших родственников.

Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Нижегородской области и Родильный дом №4 Нижнего Новгорода. «День беременных» прошел при поддержке министерства социальной политики региона, министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона и АНО «Институт демографического развития».

Программа мероприятия включала образовательные модули, интерактивные площадки, мастер-классы по вопросам материнства, лекции от практикующих акушеров-гинекологов и педиатров, танцевальный флешмоб. Для гостей также работала тематическая фотозона и был организован розыгрыш полезных подарков.

По словам главного врача Родильного дома №4 Нижнего Новгорода Эльвиры Биткиной, темы для разбора на лекциях определялись заблаговременно на основании запросов самих беременных. Помимо ответов на популярные вопросы о грудном вскармливании, обезболивании родового процесса, питании при беременности и присутствии мужа в родовом боксе, эксперты предоставили достоверную информацию об альтернативных способах родов. Темы выступлений медиков также касались биострахования жизни новорожденного, путешествий в период беременности, диабета беременных и кесарева сечения.

«Цель таких мероприятий – помочь женщинам разобраться в вопросах беременности и родов, ухода за собой и за малышом. Нам важно избавить будущих мам от беспочвенных страхов и внутреннего напряжения, помочь им найти подходящий и безопасный сценарий входа в материнство. И, конечно, ожидание малыша – это, правда, важный процесс в жизни семьи, поэтому мы хотим подарить будущим родителям настоящий праздник: с подарками, шариками и памятными фотографиями. А чтобы правильно задать атмосферу мероприятию, мы начали его с Всероссийской акции «Два сердца». На большом экране с многократным усилением звука мы провели трансляцию сердцебиения плода одной из участниц праздника – весь зал услышал, как вместе с маминым бьется маленькое сердечко её еще не родившегося малыша», – рассказала Эльвира Биткина.

На «Дне беременных» семьи знакомились между собой, при этом женщины могли пообщаться с медицинским персоналом Родильного дома №4, задать вопросы специалистам. Главный врач медучреждения также провела онлайн-экскурсию по роддому, чтобы будущие мамы смогли увидеть своими глазами то, что их ждет уже через несколько недель или месяцев.

Заместитель министра социальной политики региона Вадим Цыганов подробно разъяснил, как получать пособие в связи с рождением ребенка в Нижегородской области.

«Дорогие мамы и будущие мамы, ваши дети появятся на свет в период Пятилетия семьи в Нижегородской области! Для нас благополучие семей и подрастающего поколения – главный приоритет. Сегодня в регионе действуют беспрецедентные финансовые меры поддержки семей, в которых рождаются дети. Такая помощь – крепкий фундамент для молодой семьи или дополнительная поддержка для уже большой семьи», – обратился к гостям праздника Вадим Цыганов.

«Институт демографического развития» подготовил интерактивную площадку с брендированной фотозоной, где работала стойка для создания мгновенных снимков и видеороликов. Все будущие мамы могли получить небольшие памятные подарки, например, чехлы для сосок.

Специалисты организации также провели для гостей индивидуальные квизы с призами, в том числе разыграли сертификат на семейную фотосессию и фирменные толстовки.

Поздравить будущих родителей также приехали региональные производители – участники кластера индустрии детских товаров Нижегородской области. Все они ранее прошли конкурсный отбор министерства торговли, промышленности и предпринимательства региона для участия в губернаторском проекте «Подарок новорожденному».

Непосредственно на празднике производители знакомили беременных с продукцией, которая доступна для покупки на маркетплейсе «Озон» по сертификату «Подарок новорожденному». Женщин ознакомили с доступными товарами еще до получения сертификата: средствами гигиены, одеждой и текстилем, постельным бельем, кроватками, средствами безопасности для детей, пледами, пеленками и многим другим.

Нижегородские производители также представили несколько наборов подарков для беспроигрышной лотереи, в которой участвовали будущие мамы.

«Я впервые стану мамой и, конечно же, не могла пропустить такое мероприятие. Нас ждали очень красивые фотозоны из цветов, много брендов с детскими товарами, но самое основное – это полезные и интересные лекции от врачей. Гостей порадовали и призами: их было много, в основном, все очень нужное. Праздник мне понравился, время пролетело незаметно. Желаю процветания и успехов Родильному дому №4 – рожать я точно буду здесь», – поделилась впечатлениями участница мероприятия Ольга.

В областном Минздраве отметили, что Родильный дом №4 – не единственная медицинская организация региона, которая проводит подобные праздники для будущих родителей. Каждое учреждение родовспоможения Нижегородской области на регулярной основе организует для будущих родителей экскурсии, знакомство с врачами и акушерами, отвечает на возникающие вопросы.

Напомним, работа по охране материнства и детства – важная составляющая нового национального проекта «Семья». Он действует в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».