Только 690 тысяч нижегородцев сделали прививку от гриппа к 9 октября Общество

Фото: Александр Воложанин

Более 690 тысяч человек вакцинировались от гриппа в Нижегородской области. Об этом рассказала замначальника управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова во время прямого эфира в региональном ЦУР 9 октября.

Специалист напомнила, что в регион поступило 1,2 млн доз вакцины от гриппа и призвала нижегородцев пройти вакцинацию.

"690 тысяч привитых на сегодня - это недостаточная цифра для сдерживания гриппа. По нашим расчетам, по региону необходимо охватить 60% населения, или 75% по конкретному предприятию. Вакцинация от гриппа бесплатна, ее можно пройти по месту жительства или учебы", - отметила Садыкова.

По ее словам, данная прививка обязательна детям с 6 месяцев до 18 лет. Кроме того, важно привиться и взрослым с хроническими заболеваниями, поскольку грипп у такой категории граждан обостряет фоновые "болячки" организма.

"Если мы говорим о сферах, то вакцинация необходима работникам образования. Также в обязательной категории медработники, работники социальной сферы, сотрудники транспортных предприятий, органов МВД, госслужащие, вахтовики", - рассказала Садыкова.

Она также призвала руководителей крупных промышленных предприятий региона обратить внимание на важность вакцинации.

"Прививка от гриппа - это единственная действенная мера защиты от заболевания. По статистике один случай заболеваемости гриппом несет ущерб в 44 тысячи рублей для экономики. Таким образом, привиться намного дешевле и безопаснее", - заключила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, вакцинация от гриппа и ОРВИ началась в Нижегородской области в конце августа. Также стартовала осенняя вакцинация от краснухи.

Сообщалось, что на карантин по ОРВИ закрыли два детсада и пять школ.