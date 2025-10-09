Несколько земельных участков вблизи Нижнего Новгорода выставили на торги Общество

Фото: ДОМ.РФ

В октябре и ноябре 2025 года в окрестностях Нижнего Новгорода состоится серия аукционов по продаже земельных участков общей площадью 69,3 гектара. Об этом сообщили в компании "ДОМ.РФ".

До 20 октября принимаются заявки на участие в торгах по двум участкам в поселке Новинки. Один из них площадью 2,55 га, второй — 0,24 га. Оба предназначены для размещения объектов торгово-коммерческого назначения. Аукционы назначены на 24 октября.

Рядом с участками находятся жилой комплекс "Молодежный" и коттеджный поселок "Окские усадьбы". Начальная стоимость первого лота составляет 34,35 млн рублей, второго — 8,74 млн.

В тот же день, 24 октября, пройдет аукцион по продаже участка в Кстовском районе площадью 0,43 га. Он предназначен для строительства малоэтажного жилья общей площадью 4,1 тыс. кв. м. Рядом расположены коттеджные поселки, строящийся жилой комплекс и свободные земли. На расстоянии около 150 метров находится школа, а в пределах 1,5 км — детский сад, ещё одна школа и спортивный комплекс. До Мызинского моста — 11,5 км, до центра Нижнего Новгорода — около 20 км. Начальная цена — 9,57 млн рублей.

31 октября в Новинках пройдут торги по трем крупным участкам. Первый — 37,38 га, второй — 24,57 га, оба предназначены для возведения малоэтажного или блокированного жилья общей площадью порядка 480 тыс. кв. м. Третий участок — 3,57 га — предназначен под коммерческую застройку. Все они находятся примерно в 4 км от горнолыжной трассы в Новинках. Стартовая цена первого лота составляет 633,25 млн рублей, второго — 457,31 млн, третьего — 94,9 млн.

Кроме того, до 17 ноября принимаются заявки на участие в аукционе по продаже участка площадью 0,17 га также в Новинках. Земля предназначена под индивидуальное жилищное строительство — здесь можно будет построить дом площадью 318 кв. м. Торги состоятся 21 ноября. Начальная цена — 2,83 млн рублей.

