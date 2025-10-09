Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Активисты и сторонники "Единой России" передали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

09 октября 2025 15:49 Общество
Активисты и сторонники Единой России передали очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижегородские волонтеры доставили грузы на Харьковское и Купянское направления, а также в Донецкую Народную Республику. В общей сложности было передано более 300 килограммов вещей. Это предметы первой необходимости: окопные свечи, комплекты сухого душа, продукты питания длительного хранения, тёплая одежда и медикаменты. Все позиции были отобраны с учётом потребностей военнослужащих, несущих службу в полевых условиях.

«Региональное отделение партии с первых дней СВО активно включено в работу по оказанию поддержки нашим бойцам. В этом деле особую роль играет регулярность. Когда сбор и доставка грузов происходят с определенной периодичностью, в военных подразделениях знают, на что и когда могут рассчитывать. Считаю, что это важно не только с материальной, но и с моральной точки зрения. Наши ребята знают, что о них помнят и за них переживают», — подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Собранный груз был передан волонтёрской группе «На защите вместе», которая занимается доставкой гуманитарной помощи непосредственно в зону проведения специальной военной операции. Организация ведет системную работу по адресной передаче необходимого военнослужащим. Слаженное взаимодействие общественных объединений и волонтёрских структур позволяет своевременно формировать и доставлять гуманитарные грузы.

«От имени Первой танковой армии выражаем благодарность «Единой России» за предметы первой необходимости, а также за организацию сбора и доставки груза. Спасибо!», — поблагодарил участник СВО.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» организовали оперативные штабы в первые дни СВО, подключив к работе депутатский корпус и различные организации. Отправка грузов для военнослужащих и мирного населения ведется на постоянной основе. Депутаты и активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимое, включая спецоборудование, медикаменты и продукты.

