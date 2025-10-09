Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
09 октября 2025 16:15Коллектив нижегородского Заксобрания отмечен благодарностью Совета Федерации
09 октября 2025 11:59Глеб Никитин вошел в топ "лидеров" по числу дипфейков
07 октября 2025 18:25Сергей Кащенко возглавил Приволжскую электронную таможню
07 октября 2025 10:04Люлин: "Обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития"
06 октября 2025 18:36Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.
06 октября 2025 16:37Нижегородские общественники обсудили результаты независимого наблюдения на муниципальных выборах
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
03 октября 2025 18:30Никитин предложил усилить полномочия регионов по тарифному регулированию в ЖКХ
03 октября 2025 18:19Эксперт-мониторинг событий с 26 сентября по 3 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
03 октября 2025 17:13Евгений Люлин: "Отремонтированная школа может и должна стать гордостью города"
Политика

Коллектив нижегородского Заксобрания отмечен благодарностью Совета Федерации

09 октября 2025 16:15 Политика
Коллектив нижегородского Заксобрания отмечен благодарностью Совета Федерации

Фото: пресс-служба ЗСНО

8 октября в Совете Федерации заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв вручил награду коллективу Законодательного собрания Нижегородской области за большой вклад в подготовку и проведение Форума регионов России и Беларуси, а также за организацию ключевых мероприятий Форума в Нижнем Новгороде.

По инициативе Совета Федерации именные награды получили депутат, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров, начальник отдела общественных связей и коммуникаций Виктория Горохова и начальник отдела межпарламентского сотрудничества Кирилл Мурыгин.

«Форум регионов стал для наших стран масштабной площадкой для диалога власти и бизнеса. 12 лет он объединяет и позволяет стать ближе народам России и Беларуси», – подчеркнул Максим Ребров.

Напомним, что в июне этого года региональные депутаты, профильные специалисты, эксперты, лидеры молодежных организаций в двенадцатый раз встретились для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. В рамках деловой программы прошла работа десяти профильных секций. Порядка 1000 человек приняли участие в мероприятии.

В рамках Форума в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Документ был заключен между Ассоциацией представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при Законодательном собрании, Брестским областным Советом депутатов и Брестской областной ассоциацией местных Советов депутатов Республики Беларусь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Совет Федерации
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных