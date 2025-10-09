Коллектив нижегородского Заксобрания отмечен благодарностью Совета Федерации Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

8 октября в Совете Федерации заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв вручил награду коллективу Законодательного собрания Нижегородской области за большой вклад в подготовку и проведение Форума регионов России и Беларуси, а также за организацию ключевых мероприятий Форума в Нижнем Новгороде.

По инициативе Совета Федерации именные награды получили депутат, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров, начальник отдела общественных связей и коммуникаций Виктория Горохова и начальник отдела межпарламентского сотрудничества Кирилл Мурыгин.

«Форум регионов стал для наших стран масштабной площадкой для диалога власти и бизнеса. 12 лет он объединяет и позволяет стать ближе народам России и Беларуси», – подчеркнул Максим Ребров.

Напомним, что в июне этого года региональные депутаты, профильные специалисты, эксперты, лидеры молодежных организаций в двенадцатый раз встретились для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. В рамках деловой программы прошла работа десяти профильных секций. Порядка 1000 человек приняли участие в мероприятии.

В рамках Форума в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Документ был заключен между Ассоциацией представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при Законодательном собрании, Брестским областным Советом депутатов и Брестской областной ассоциацией местных Советов депутатов Республики Беларусь.