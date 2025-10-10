Агроном Воробьёв рассказал, что и как сажать под зиму для ранних всходов Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Осень — это не время для прощания с огородом, а идеальный период для подготовки к будущему урожаю. Подзимний посев позволяет получить витаминные всходы на 2–3 недели раньше, чем весенний, а растения проходят естественную закалку, становясь крепче и устойчивее к болезням.

Биолог и агроном Михаил Воробьёв в интервью для 360.ru рассказал, что самое подходящее время для посадки чеснока в наших широтах — первая декада октября. Важно, чтобы чеснок успел укорениться до наступления холодов, но не начал прорастать.

А вот корнеплоды и зелень следует сажать с первыми морозами, когда почва хорошо остынет. Если посеять их в тёплую почву, есть риск, что они начнут прорастать, а затем погибнут от мороза. Зимой часть семян погибает, но остаются только сильные и жизнеспособные, что увеличивает их всхожесть примерно на 15%.

Один из ключевых принципов подзимнего посева — не сажать родственные культуры друг за другом. Это позволяет избежать накопления вредителей и болезней в почве, а также предотвратить одностороннее истощение грунта.

На грядки после картофеля, томатов, перца и баклажанов лучше всего посадить в зиму лук, чеснок, морковь, укроп, петрушку, сельдерей, шпинат, свёклу, редис, салаты, горчицу. Паслёновые истощают почву, но корнеплоды и зелень, которые предпочитают другие питательные вещества, отлично растут после них, уточнил агроном.

После огурцов, кабачков, тыквы и арбузов смело сажайте чеснок, лук, редис, укроп, петрушку, шпинат, все виды салатов, морковь, свёклу. У тыквенных культур поверхностная корневая система, поэтому почва после них остаётся в хорошем состоянии.

После капусты отлично будут расти морковь, свёкла, редис, чеснок, лук, укроп, шпинат. Капуста забирает много азота из почвы, а под зиму лучше сажать культуры, которые не нуждаются в большом количестве этого элемента.

После моркови, свёклы и петрушки, которые являются глубоко уходящими корнеплодами, лучше посадить чеснок, лук, редис, салаты, шпинат.

После лука и чеснока высаживайте морковь, свёклу, редис, укроп, петрушку, шпинат, салаты. Лук и чеснок выделяют фитонциды, которые очищают почву от болезнетворных микроорганизмов, создавая благоприятные условия для последующих культур.

После любой зелени (салаты, укроп, шпинат, горчица) хорошо пойдут чеснок, лук, редис, морковь: сидераты и зелень обогащают почву, не истощая её сильно.

Но есть культуры, которые ни в коем случае нельзя сажать после друг друга. Например, лук и чеснок подвержены одним и тем же болезням и имеют общих вредителей. Морковь нельзя сажать после петрушки, укропа, пастернака и сельдерея: эти культуры относятся к одному семейству и страдают от схожих проблем. Аналогичная ситуация - со свёклой, шпинатом и мангольдом.

Михаил Воробьёв также рассказал, что под зиму хорошо высадить некоторые цветы. Например, в первой декаде октября можно сажать тюльпаны одновременно с чесноком, а также нарциссы, лилии и другие луковичные растения. Кроме того, уже можно делить кусты ирисов, флоксов и пионов, чтобы пересадить их в новые места.