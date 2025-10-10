Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Первый в России региональный Дом писателя открылся в нижегородском ОКН

Фото: Сергей Досталев

Дом писателя начал работу в отреставрированном Доме Щелокова в Нижнем Новгороде. Здесь разместится вновь созданное Нижегородское региональное отделение "Союза писателей России", передает "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

Объект культурного наследия регионального значения "Дом М.Ф. Щелокова" находится в историческом центре на улице Варварской, 8. Постройка относится к 1820-м годам и является образцом деревянной застройки нижегородского классицизма.

В 1996 году здание серьезно пострадало от пожара. Лишь спустя четверть века начались восстановительные работы уже аварийного объекта. Тогда дом получил в народе название "Дом с болью" — из-за двух появлявшихся на фасаде надписей "Здесь больше нет огня, но каждую секунду теплей от тебя" и "Здесь боль каждую секунду от тебя".

Реставрация шла до 2023 года, а в 2025-м было принято решение открыть здесь Дом писателя.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что территория вокруг — это сложившийся креативный кластер: напротив работают библиотека, центр реставрации рукописей и театральное училище. По его словам, двери нового дома открыты не только для авторов, сюда может прийти любой желающий, и многие, побывав здесь, наверняка выйдут с желанием писать.

Теперь это культурное пространство, где на первом этаже в Центральном зале действует библиотека произведений нижегородских авторов. Значительную часть фонда предоставили сами писатели и издательства. Здесь же предусмотрен конференц-зал для деловых встреч, совещаний и круглых столов.

На втором этаже обустроены выставочная зона и коворкинг, стилизованный под аутентичную атмосферу писательских дач в Переделкино. В этих интерьерах можно работать и отдыхать, а вдохновению помогают картины нижегородских художников, украшающие стены.

Помощник президента РФ, глава Союза писателей России Владимир Мединский выразил уверенность, что площадка станет местом работы, встреч и рождения новых идей. Он добавил, что Захар Прилепин придаст проекту необходимую энергию, а союз будет содействовать и ждать новых книг, сценариев и пьес — всего того, что является результатом работы со словом.

Захар Прилепин, возглавивший в сентябре Нижегородский союз писателей, поблагодарил региональные власти за важный для авторов подарок. По его словам, такой жест он воспринимает как большой аванс, который требует соответствующей отдачи.

Новое культурное пространство открыто для всех. Горожане и гости могут познакомиться с прозаиками и поэтами, их произведениями, узнать больше о нижегородской литературе и найти свое вдохновение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Захар Прилепин Литература ОКН
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных