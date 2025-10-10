Ольга Щетинина: "Нижегородская область признана лучшей в России при реализации проекта "Мои наставники" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки «Единой России» подвели итоги образовательного проекта «Мои наставники». Он реализуется партпроектом «Женское движение Единой России» совместно с Министерством науки высшего образования РФ при поддержке КУПНО и регионального правительства.

Напомним, в прошлом году нижегородский проект «Мои наставницы» в рамках партпроекта был признан лучшим на федеральном уровне, трек было рекомендовано масштабировать по всей стране. В этом году его границы были расширены: в нем приняли участие не только девушки и женщины, но и молодые люди-студенты и наставники-мужчины. В течение нескольких месяцев участники проекта обучались созданию и реализации социальных проектов, а также принимали участие в открытых диалогах, сессиях, панельных дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях.

«Мы получили более 600 заявок от 24 вузов и ссузов Нижегородской области. В итоге отобрали 23 участника-студента и сформировали 23 пары. Наставниками для ребят стали руководители, лидеры общественного мнения, политики, которые были готовы поделиться своим жизненным опытом со своими подопечными. Кстати, среди наставников - и победители проекта «Время героев». Победителями проекта «Мои наставники» стали 13 проектов, часть из которых уже реализована, а вторая – проработана и готова к реализации», - рассказала координатор проекта «Мои наставники» в Нижегородской области Татьяна Дружинина.

«Нижегородская область не просто стала пилотным регионом по реализации проекта «Мои наставники», но и была признана лучшей в России. И мы готовы идти дальше: планируем обсудить на федеральном уровне создание грантового фонда для лучших проектов и привлечение федеральных спикеров в образовательную программу. Надеюсь, что в новом сезоне сегодняшние участники вернутся к нам уже в роли координаторов, а может, и наставников. Набор начнется совсем скоро», - отметила сенатор РФ, региональный координатор «Женского движения Единой России» в Нижегородской области Ольга Щетинина.

В свою очередь руководитель Регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко пригласил студентов нижегородских вузов и ссузов активно участвовать в партпроекте «Мои наставники».

«Мы знаем, как много в нашем регионе талантливых, деятельных и неравнодушных молодых людей, которые мечтают сделать свой город, район или даже просто двор лучше. Но мы также знаем, что путь от идеи до её воплощения бывает непростым. Региональный исполнительный комитет, партия «Единая Россия» и наш Штаб общественной поддержки — это ресурсы для дальнейшего воплощения самых смелых идей. Мы всегда готовы помочь с организационными вопросами, экспертными и юридическими консультациями, информационной поддержкой, предоставлением площадки для встреч и мероприятий. Не держите свои проекты «в столе»», - отметил он.

Напомним, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы «социальных лифтов», реализация программы поддержки молодежных инициатив являются ключевыми задачами в народной программы «Единой России».

По поручению Президента Владимира Путина создается новая Концепция развития наставничества до 2030 года. С 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ введена норма, официально закрепляющая наставничество как вид дополнительной оплачиваемой работы.

Победители проекта «Мои наставники»:

1. Алексеева Ксения, проект Школа волонтера «Вектор добра»

2. Еремеева Елизавета, проект «Курс НХП в университетах страны»

3. Кузнецова Анна, проект «Городской форум лидеров студенческих сообществ «ОбразованНО-2025»

4. Бояршинов Николай, проект «Туристический маршрут «Открывая малую Родину»»

5. Зимина Марина, проект «Волонтерство как путь к совершенству»

6. Фролов Руслан, проект « Молодежный нормотворческий конгресс»

7. Шелудякова Марьяна, проект «Фестиваль русско-корейской дружбы»

8. Рева Елизавета, проект «Вместе в эко-будущее»

9. Родионова Арина, проект «Молодёжная конференция «Мне и это по плечу»»

10. Волкова Алина, проект «Игры моей мамы»

11. Наумова Лилия, проект «Свет Победы: голос Родины»

12. Корицкая Александра, проект «Голоса героев: Бесценное наследие»

13. Широков Михаил проект «Точка взаимодействия»