Культура и отдых

В Нижегородской области аттестовали первых экскурсоводов для работы в конкретных муниципалитетах

09 октября 2025 20:24 Культура и отдых
В Нижегородской области аттестовали первых экскурсоводов для работы в конкретных муниципалитетах

Фото: Агентство гостеприимства Нижегородской области

В Нижегородской области аттестовали первых экскурсоводов для работы в конкретных муниципалитетах. Если ранее специалисты сдавали экзамены на знание истории всего региона в целом, то теперь тем, для кого актуальна работа на конкретных территориях, доступен альтернативный формат.

Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, с 1 марта 2025 года прохождение государственной аттестации стало обязательным условием для работы специалистов на территории всей страны. 8 октября в Нижнем Новгороде успешно сдали квалификационный экзамен сразу 14 представителей отрасли гостеприимства. В целом в регионе право оказывать свои услуги на законной основе получили уже почти 450 экскурсоводов и гидов-переводчиков.

«Сдача профессионального экзамена экскурсоводами – не просто формальная процедура. Это подтверждение их компетентности, ответственного отношения к своему труду. Аттестация помогает нам повысить качество услуг в отрасли, укрепить доверие со стороны туристов», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Многие экскурсоводы, успешно прошедшие последний квалификационный экзамен, получили аттестацию по отдельным территориям: по два человека – по Нижнему Новгороду, г.о.г. Выкса, Городецкому и Семеновскому округам, по одному человеку – по г.о.г. Арзамас, Ковернинскому и Воскресенскому округам.

«Большая радость, что существует возможность сдавать аттестацию по отдельным муниципалитетам. В моей работе приоритетной является тема старообрядчества, поэтому экзамены я сдавала по таким территориям, как Семеновский, Ковернинский и Городецкий округа. Аттестация проходила на высоком уровне, мои знания тщательно проверяли. Считаю, что важно быть профессионалом в своем деле и хорошо знать историю тех территорий, по которым ты водишь туристов. Экзамен сдан успешно, благодарю аттестационную комиссию и министерство туризма и промыслов региона за отличную организацию!» – рассказала гид Маргарита Алмазова.

Напомним, проведение обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрено федеральным законодательством и ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Для допуска к аттестации необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». Аттестация включает два этапа – прохождение тестирования и выполнение практического задания: проведение в экзаменационной аудитории части экскурсии по тематике билета и рассказ о конкретном объекте показа по выбору. Практическая часть экзамена выполняется экскурсоводами на русском языке, гидами-переводчиками – на выбранном ими иностранном языке. Информация о прохождении аттестации специалистами отрасли гостеприимства вносится в единый федеральный реестр, сведения которого являются открытыми и доступными. Все аттестованные специалисты получают идентификационные нагрудные карточки. Подробная информация о процедуре доступна на сайте министерства по ссылке: https://mintour.nobl.ru/activity/23869/.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

 

Нацпроект Туризм
