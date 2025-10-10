Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Афиша

Фестиваль женских увлечений пройдет в Нижнем Новгороде

10 октября 2025 16:12 Афиша
Фестиваль женских увлечений пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

С 16 по 19 октября 2025 года в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль (6+) женских увлечений "Нити" — масштабное пространство для творчества, моды и вдохновения. Осенний фестиваль объединит все грани креатива — от модных показов до образовательных лекций.

В программе — более 70 показов коллекций дизайнеров со всей России, вокальные и танцевальные номера, швейная вечеринка, розыгрыши подарков, ярмарка вакансий швейной отрасли, встречи с психологами и косметологами, дефиле многодетных мам в русских костюмах разных эпох, арома-игры и множество других активностей.

Атмосферу творчества дополнят разнообразные мастер-классы: по вышивке, вязанию, шитью, созданию ватных игрушек и ажурных коллажей, плетению из ротанга, росписи пряников, изготовлению предметов декора и многому другому.

Для мастеров и любителей швейного дела организован конкурс "Мода как искусство". Участникам предстоит создать наряд по мотивам картины "Дорога любви" нижегородской художницы Ольги Кругловой. Кульминацией фестиваля станет швейная вечеринка — вечер творчества и красоты, где представят конкурсные образы, пройдут танцевальные и вокальные выступления, а также состоится награждение победителей. Для вязальщиц предусмотрено отдельное состязание — по созданию вязаного маскота фестиваля.

Девиз фестиваля этого года — "Все в ажуре". Ажурные мотивы станут сквозной темой оформления, модных показов и мастер-классов, придавая событию особую утонченность и изящество.

"Нити" — это не только площадка для творчества, но и деловая платформа. Фестиваль проходит совместно с выставкой-ярмаркой "Модные сезоны" (6+), где будут представлены товары ручной работы: одежда российских брендов, домашний текстиль, украшения, аксессуары, авторские раскраски, фарфор, ватные игрушки, крафтовые десерты и многое другое.

И фестиваль, и ярмарка будут проходить в выставочном павильоне стадиона на улице Бетанкура, 1А/1.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных