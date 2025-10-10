Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Экономика

Центр поддержки предпринимательства будет открыт в Шаранге

10 октября 2025 17:41 Экономика
Центр поддержки предпринимательства будет открыт в Шаранге

Фото: Татьяна Шабалина

На территории Шарангского муниципального округа будет открыт Центр поддержки предпринимательства. Подписание соответствующего меморандума состоялось в рамках выездного совещания регионального Минпрома с предпринимателями округа.

Подписи под документом поставили первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, глава местного самоуправления Шарангского муниципального округа Дмитрий Ожиганов и директор АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» (центр «Мой бизнес») Иван Разуваев.

По словам Максима Черкасова, реализация соглашения станет основой для выстраивания системной работы по развитию бизнеса в муниципалитете.

«Сегодня центры «Мой бизнес» и центры поддержки предпринимательства открыты в 80 процентах муниципалитетов Нижегородской области. Мы последовательно работаем над тем, чтобы инфраструктура поддержки охватывала все территории региона. В Шарангском муниципальном округе мы обеспечим организационно-методическое сопровождение работы центра, обучение сотрудников и подключение к цифровым сервисам, а администрация муниципалитета предоставит помещение и создаст необходимые условия для приёма предпринимателей. Новый центр позволит бизнесу получать консультации и поддержку по принципу «одного окна» и станет точкой притяжения для делового сообщества района», — отметил Максим Черкасов.

Дмитрий Ожиганов подчеркнул, что создание Центра поддержки предпринимательства станет важным этапом развития муниципальной экономики.

«Развитие предпринимательства – многогранный процесс, требующий совместных усилий государства, бизнеса и общества. В сфере малого и среднего предпринимательства в Шарангском муниципальном округе занято около 31 процента от общего числа работающих. На территории округа зарегистрировано 276 субъектов малого и среднего предпринимательства и 710 самозанятых граждан. Создание Центра поддержки предпринимательства поможет бизнесу эффективнее ориентироваться в потребностях рынка, находить новые возможности для развития и использовать доступные инструменты государственной поддержки», – сообщил Дмитрий Ожиганов.

В выездном совещании приняли участие более 40 предпринимателей муниципалитета, а также специалисты регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства и его подведомственных организаций. Директор АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» Иван Разуваев представил меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Заместитель директора АНО «Микрокредитная компания поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») Ирина Бурина рассказала о возможностях получения льготный займов. Территориальный управляющий Корпорации развития Нижегородской области Галина Зайцева проинформировала о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, возможностях агентства развития при сопровождении инвестиционных проектов и цифровых сервисах для бизнеса, размещенных на инвестиционном портале региона. Сейчас на сопровождении Корпорации развития региона в Шарангском округе находится два проекта с общим объемом инвестиций порядка 160 миллионов рублей.

В завершение программы прошли B2B и B2G-переговоры, в ходе которых предприниматели смогли напрямую обсудить перспективы участия в программах господдержки, получить индивидуальные рекомендации и установить новые деловые контакты для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

