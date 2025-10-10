Три нижегородских школьника вошли в число победителей и призеров Всероссийского чемпионата пилотирования дронов "Пилоты будущего" Общество

Три нижегородских школьника вошли в число победителей Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Организаторами состязания выступили Движение Первых и Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России». Как рассказали в министерстве образования и науки Нижегородской области, проект направлен на развитие молодежного потенциала в сфере беспилотных технологий. В финале чемпионата приняли участие 100 лучших пилотов из 38 регионов Российской Федерации, успешно прошедших отборочные этапы.

Юные нижегородцы смогли достичь высоких результатов благодаря эффективной подготовке. Она велась на базе детского технопарка «Кванториум Бор», специализированных классов по управлению БПЛА в средней школе №8 города Бор и Борском Губернском колледже, Центра новых форм развития образования, а также Центра цифрового образования детей «ИТ-Куб» в Арзамасе.

«Создание и развитие классов БПЛА – это инвестиции в будущее региона. В нашей области успешно функционируют уже 18 классов, где школьники и студенты обучаются навыкам управления беспилотными летательными аппаратами – все они были созданы благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». С каждым годом такие компетенции становятся все более востребованными на рынке труда. Здорово, что наши ребята все чаще демонстрируют успехи в освоении профессии пилота дронов. Это свидетельствует о хорошем качестве нашего образования, высокой квалификации наставников, эффективности программ ранней профориентации», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По итогам финальных испытаний лучшим в дисциплине «Дрон-баскетбол» стал учащийся 9-го класса средней школы №8 города Бор Никита Тузов. Еще два призовых места нижегородцы заняли в дисциплине «Гонка дронов»: победу завоевал учащийся 9-го класса лицея Арзамаса Андрей Морозов, а третье место – учащийся 8-го класса средней школы №8 города Бор Даниил Наянов.

«Для меня этот турнир – незабываемый, и сама его организация – на высоком уровне! Благодаря нашей подготовке в специализированных классах БПЛА я был уверен в своей победе и ехал за первым местом в главной дисциплине – «Гонка дронов». Мы победили!» – поделился Андрей Морозов.

Напомним, создание различных возможностей для получения детьми качественного дополнительного образования – одна из составляющих национального проекта «Молодежь и дети».

В свою очередь, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов и создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы.

В Нижегородской области по нацпроекту открыт профильный научно-производственный центр испытаний и компетенций для развития отрасли БАС. Сеть таких центров будет создана в разных регионах страны. В Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим для полетов дронов.

Новые национальные проекты реализуются по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года.