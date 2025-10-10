Два педагога из Нижегородской области стали экспертами сообщества "Созвездие Флагманов образования" Общество

Директор школы №16 города Сарова Юлия Кундикова и учитель начальных классов школы с углубленным изучением отдельных предметов №183 им. Р.Алексеева Нижнего Новгорода Татьяна Тараканова вошли в число 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования, перечень которых определен по итогам конкурса отбора в экспертное сообщество проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в состав победителей конкурса вошли представители 53 регионов страны.

Новые эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования» будут работать в регионах над развитием профессиональных сообществ и распространением эффективных практик. Они помогут внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживать государственные инициативы.

«На конкурс в экспертное сообщество подал заявки 6491 человек, в итоге мы выбрали 100 лучших педагогов, которые станут лицом проекта в своих регионах. Они получат статус экспертов и будут представлять проект в регионах и на федеральных площадках, также смогут выступать спикерами, модераторами и наставниками, транслировать лучшие практики и усиливать влияние проекта в сфере образования», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов. В октябре победители примут участие в стратегической сессии по развитию экспертного сообщества в 2026 году, которая пройдет на Байкале. Мероприятие включает культурно-просветительскую программу с посещением музеев «Тальцы» и Кругобайкальской железной дороги.

Один из победителей конкурса в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Кундикова – многократный призер и победитель различных конкурсов управленческого мастерства в сфере образования. В школе она выстраивает систему формирования осознанного выбора будущего профиля обучения и профессии, формирует содержание работы профильных инженерных классов, реализует проекты по повышению качества образования. Участвовать в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» решила, чтобы вдохновить коллег, ребят и родителей на новые свершения.

«Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это выход из зоны комфорта и преодоление себя. А значит, новые возможности: возможность включать в сообщество новых интересных людей, показать, что в педагогической профессии есть место росту, лидерству, уважению. Возможность вносить в сообщество собственные идеи по развитию технологического образования, а значит, способствовать созданию технологического лидерства страны. Возможность транслировать ценности патриотизма и гражданственности, национальной культуры, ответственности за принятые решения», – рассказала директор школы №16 города Сарова Нижегородской области.

Более 30 лет работает в образовании другая победительница конкурса Татьяна Тараканова. Она не только учитель, но и наставник для детей, студентов, молодых учителей, лидер, ведущий за собой, волонтер, победитель и призер профессиональных конкурсов различных уровней, федеральный эксперт детских и молодежных общественных организаций. В конкурсе «Созвездие Флагманов образования» ее мотивировало желание делиться накопленным опытом с коллегами, помогать молодым специалистам повышать уровень профессионального мастерства, а также получать «обратную связь» и новые идеи для дальнейшего личностного роста.

«Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыло доступ к уникальным образовательным ресурсам, предоставило возможность обмена опытом с ведущими специалистами отрасли, помогло мне расти в профессиональном и личностном плане, дало эффективные инструменты и окружение, которое поддерживает перемены», – рассказала Татьяна Тараканова.

Конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» включал многоступенчатый отбор, требовавший профессиональных знаний и ярко выраженную лидерскую позицию. Проверку заданий и собеседования проводили действующие эксперты сообщества.

Сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования» помогает продвигать лучшие образовательные практики, поддерживать развитие кадрового потенциала регионов и объединять активных педагогов по всей стране. Благодаря их работе эффективные решения и успешные модели управления становятся доступными большему числу школ, педагогов и управленцев. Это усиливает систему образования в целом и помогает реализовывать государственные инициативы, направленные на развитие человеческого капитала в России.

Регистрация в проект продолжается: до 19 октября участники могут присоединиться к конкурсным трекам «Медиа», «Государство» и «Культура», а до 4 ноября – к треку «Наставничество». Каждый из них открывает доступ к «Оценке компетенций», образовательным курсам и практическим заданиям, за выполнение которых можно получить сертификат. Кроме того, есть полезные цифровые сервисы проекта – «Библиотека контента» и «Каталог возможностей» от партнеров, а также спецпроект «СВОи. Разговоры с героями». Подробнее на сайте: https://flagmany.rsv.ru./.