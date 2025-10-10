Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2025 18:08Направление главной дороги изменят на пересечении улиц Нижегородской и Гоголя
10 октября 2025 17:54Нижегородские эндокринологи поделились опытом на конференции "Вограликовские чтения"
10 октября 2025 17:49Более 4 млн рублей направят на новую подсветку Канавинского моста
10 октября 2025 17:48Два педагога из Нижегородской области стали экспертами сообщества "Созвездие Флагманов образования"
10 октября 2025 17:44Три нижегородских школьника вошли в число победителей и призеров Всероссийского чемпионата пилотирования дронов "Пилоты будущего"
10 октября 2025 16:58Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге скорректируют
10 октября 2025 16:35Нижегородский трамвай №8 приостановит движение в выходные
10 октября 2025 16:12Более 50 нижегородских работников сферы образования получили награды федерального и регионального уровня
10 октября 2025 15:23В Госдуме призвали спасать пенсии от "усыхания" и инфляции
10 октября 2025 14:48Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь
Общество

Два педагога из Нижегородской области стали экспертами сообщества "Созвездие Флагманов образования"

10 октября 2025 17:48 Общество
Два педагога из Нижегородской области стали экспертами сообщества Созвездие Флагманов образования

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Директор школы №16 города Сарова Юлия Кундикова и учитель начальных классов школы с углубленным изучением отдельных предметов №183 им. Р.Алексеева Нижнего Новгорода Татьяна Тараканова вошли в число 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования, перечень которых определен по итогам конкурса отбора в экспертное сообщество проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в состав победителей конкурса вошли представители 53 регионов страны. 

Новые эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования» будут работать в регионах над развитием профессиональных сообществ и распространением эффективных практик. Они помогут внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживать государственные инициативы. 

«На конкурс в экспертное сообщество подал заявки 6491 человек, в итоге мы выбрали 100 лучших педагогов, которые станут лицом проекта в своих регионах. Они получат статус экспертов и будут представлять проект в регионах и на федеральных площадках, также смогут выступать спикерами, модераторами и наставниками, транслировать лучшие практики и усиливать влияние проекта в сфере образования», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов. В октябре победители примут участие в стратегической сессии по развитию экспертного сообщества в 2026 году, которая пройдет на Байкале. Мероприятие включает культурно-просветительскую программу с посещением музеев «Тальцы» и Кругобайкальской железной дороги.

Один из победителей конкурса в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Кундикова – многократный призер и победитель различных конкурсов управленческого мастерства в сфере образования. В школе она выстраивает систему формирования осознанного выбора будущего профиля обучения и профессии, формирует содержание работы профильных инженерных классов, реализует проекты по повышению качества образования. Участвовать в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» решила, чтобы вдохновить коллег, ребят и родителей на новые свершения.

«Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это выход из зоны комфорта и преодоление себя. А значит, новые возможности: возможность включать в сообщество новых интересных людей, показать, что в педагогической профессии есть место росту, лидерству, уважению. Возможность вносить в сообщество собственные идеи по развитию технологического образования, а значит, способствовать созданию технологического лидерства страны. Возможность транслировать ценности патриотизма и гражданственности, национальной культуры, ответственности за принятые решения», – рассказала директор школы №16 города Сарова Нижегородской области.

Более 30 лет работает в образовании другая победительница конкурса Татьяна Тараканова. Она не только учитель, но и наставник для детей, студентов, молодых учителей, лидер, ведущий за собой, волонтер, победитель и призер профессиональных конкурсов различных уровней, федеральный эксперт детских и молодежных общественных организаций. В конкурсе «Созвездие Флагманов образования» ее мотивировало желание делиться накопленным опытом с коллегами, помогать молодым специалистам повышать уровень профессионального мастерства, а также получать «обратную связь» и новые идеи для дальнейшего личностного роста.

«Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыло доступ к уникальным образовательным ресурсам, предоставило возможность обмена опытом с ведущими специалистами отрасли, помогло мне расти в профессиональном и личностном плане, дало эффективные инструменты и окружение, которое поддерживает перемены», – рассказала Татьяна Тараканова.

Конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» включал многоступенчатый отбор, требовавший профессиональных знаний и ярко выраженную лидерскую позицию. Проверку заданий и собеседования проводили действующие эксперты сообщества.

Сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования» помогает продвигать лучшие образовательные практики, поддерживать развитие кадрового потенциала регионов и объединять активных педагогов по всей стране. Благодаря их работе эффективные решения и успешные модели управления становятся доступными большему числу школ, педагогов и управленцев. Это усиливает систему образования в целом и помогает реализовывать государственные инициативы, направленные на развитие человеческого капитала в России.

Регистрация в проект продолжается: до 19 октября участники могут присоединиться к конкурсным трекам «Медиа», «Государство» и «Культура», а до 4 ноября – к треку «Наставничество». Каждый из них открывает доступ к «Оценке компетенций», образовательным курсам и практическим заданиям, за выполнение которых можно получить сертификат. Кроме того, есть полезные цифровые сервисы проекта – «Библиотека контента» и «Каталог возможностей» от партнеров, а также спецпроект «СВОи. Разговоры с героями». Подробнее на сайте: https://flagmany.rsv.ru./. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Образование Учитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных