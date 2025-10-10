Более 50 нижегородских работников сферы образования получили награды федерального и регионального уровня Общество

Фото: центр "Сфера"

8 октября в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина состоялось чествование работников сферы образования. В рамках мероприятия, приуроченного к празднованию Дня учителя, награды получили более 50 человек. Заслуги руководителей, педагогов и воспитателей образовательных учреждений, а также специалистов муниципальных управлений образования отметили на федеральном и региональном уровне.

Как отметил на торжественном мероприятии заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, нижегородские педагоги достойно несут свое высокое звание и непрерывно повышают профессиональные компетенции. Это именно тот пример отношения к труду, который следует перенимать юным воспитанникам школ и учреждений дополнительного образования.

«В первую очередь, хочу поздравить всех наших педагогов с прошедшим Днем учителя. Примите самые искренние пожелания здоровья и благополучия: мы ценим ваш труд, ваше служение на благо нашей малой и большой Родины! Этот год – особенный для нижегородской сферы образования и воспитания: впервые за долгое время наши специалисты представили честь региона в финале всех крупных состязаний, которые проводит Министерство просвещения России. Педагоги не просто попали в финал, они стали суперфиналистами, обойдя представителей многих других субъектов России. Их опыт высоко оценен, их практики будут тиражировать. Для всего региона это повод для большой гордости», – сказал Андрей Чечерин.

В празднике также приняли участие и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова, заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова, заместитель председателя комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Цопов, заместитель председателя Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Александр Ногдин, экс-министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, представители религиозных конфессий региона.

«В рамках празднования Дня учителя мы традиционно награждаем педагогов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, воспитателей детских садов и других работников сферы образования. Выражать благодарность нашим учителям всегда приятно. Именно учителя становятся для детей проводниками в мир науки, творчества, физического развития. Сегодня только в нижегородских школах трудится более 24 тысяч учителей. Каждый педагог вносит неоценимый вклад в формирование будущего поколения», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

За многолетний добросовестный труд 11 педагогов были удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Награду получили воспитатели детских садов, учителя-предметники образовательных организаций и педагоги организаций дополнительного образования.

«Получить почетное звание для меня – это, в первую очередь, признание моего многолетнего труда. Уже много лет я являюсь учителем в Кулебакской специальной коррекционной школе, через меня прошло очень много детишек. Каждый из них – как родной, ведь по-другому нельзя в нашей профессии!» – рассказала учитель труда (технологии) Кулебакской специальной коррекционной школы Любовь Леднева.

Звание «Почетный работник в сфере воспитания детей и молодежи Российской Федерации» было присвоено главному специалисту управления образования администрации Починковского муниципального округа Елене Карпаевой.

Нагрудным знаком Министерства просвещения России «За верность профессии» была отмечена учитель начальных классов школы №1 Богородского муниципального округа Алла Комарова, а нагрудным знаком «Молодость и Профессионализм» – учитель Большемурашкинской коррекционной школы-интерната Марина Романова.

«Сфера образования никогда не стоит на месте, а современный учитель – это передовик, он должен идти в ногу со временем, уметь общаться с детьми на их языке, поэтому он всегда в развитии. Однако современный учитель – это еще и защитник детей, их будущего и настоящего!» – сказала Марина Романова.

За многолетний труд и ответственный подход к своему делу еще 30 работников сферы образования получили почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации.

«Моя награда – это отражение усилий всего коллектива нашей школы. Образование в школе – результат совместной работы и единства нашей команды», – отметила директор школы №131 Нижнего Новгорода Ирина Борякова, получившая одну из наград.

Еще три работника сферы образования региона получили Почетные дипломы губернатора Нижегородской области. Пять специалистов также получили награды Законодательного собрания региона: одно благодарственное письмо и четыре благодарности председателя областного парламента.

Напомним, развитие профессиональных компетенций работников сферы образования – важнейшая составляющая нового национального проекта «Молодежь и дети».

Новый нацпроект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».