Нижегородские эндокринологи поделились опытом на конференции "Вограликовские чтения" Общество

Фото: организаторы конференции

9 октября 2025 года в Нижнем Новгороде состоялась IX межрегиональная научно-практическая конференция «Вограликовские чтения. Один пациент – командное решение» (12+). Мероприятие стало площадкой для обсуждения основных трендов развития эндокринологической службы Нижегородской области и обмена опытом между специалистами.

В этом году конференция была приурочена сразу к четырем юбилейным датам в региональном здравоохранении: 200-летию со дня основания НОКБ им. Н.А. Семашко, 65-летию эндокринологического отделения больницы, 25-летию областного диабетологического центра и 105-летию Приволжского исследовательского медицинского университета.

Главным организатором конференции выступила заведующая эндокринологическим отделением Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Ольга Занозина. Она отметила, что «участники мероприятия следуют принципу единства теории и практики, а сама конференция дает возможность врачам обсудить новейшие научные данные с тем, чтобы своевременно внедрить их в свою ежедневную работу».

В этом году спикеры выступили с докладами о сахарном диабете, ожирении и связанных с ними сердечно-сосудистых патологиях.

«Акцент мы делаем на болезнь-модифицирующем лечении, которое позволяет не только останавливать заболевание, но и поворачивать его вспять, профилактировать появление осложнений. Это стало реальным благодаря современным препаратам. Также мы с докторами поговорили о возможностях отечественной фарминдустрии в контроле оптимальных показателей функции щитовидной железы. Впервые на «Вограликовских чтениях» работала секция детской эндокринологии. На ней рассматривались вопросы ожирения маленьких пациентов, состояний, при которых критически снижаются показатели гормонов щитовидной железы, детская надпочечниковая недостаточность, а также трудные темы помповой инсулиновой терапии и возможности непрерывного мониторирования глюкозы», – объяснила Ольга Занозина.

Говоря о развитии эндокринологической службы Нижегородской области, спикеры отметили, что сейчас новым оборудованием дооснащаются оба региональных эндокринологических кластера – один из них функционирует на базе Городской больницы №33 Нижнего Новгорода, второй – в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко. Также готовятся к открытию 11 межрайонных профильных центров, три из которых – детские. Работа по указанным направлениям осуществляется, в том числе в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам медиков, сегодня в регионе внедрена программа по обеспечению беременных пациенток с сахарным диабетом устройствами для многосуточного мониторирования гликемии. Это крайне важно для профилактики тяжелых осложнений у еще нерожденного малыша, так как повышенный уровень сахара в крови матери напрямую воздействует на поджелудочную железу плода, которая начинает вырабатывать инсулин «за двоих».

В Нижегородской области также обновлены стандарты работы более чем в 50 «Школах сахарного диабета».

В ходе мероприятия особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов и профессуры, посвятивших свои жизни борьбе с заболеваниями эндокринной системы человека. Врачи и работники со средним медицинским образованием были отмечены благодарностями. Также благодарственные письма вручили тем, кто и сегодня трудится на благо здоровья пациентов. Среди них – врачи-эндокринологи, работающие в рамках губернаторского проекта «Поезда здоровья».

«Проект «Поезда здоровья» помогает докторам добираться до самых отдалённых районов и вовремя оказывать помощь больным. Врач-эндокринолог, который проводит первичный осмотр пациента в далёкой местности, – это своеобразный маячок, указывающий правильное направление диагностики и лечения, и иногда этот «маячок» спасает жизнь. Поэтому сегодня мы также поздравили руководителя «Поездов здоровья», офтальмолога и эндокринолога Ольгу Кольчик, а также эндокринологов выездных бригад Эльвиру Головатую и Елену Рожкову», – подчеркнула Ольга Занозина.

Конференция завершилась наполнением «Сосуда времени» – символа единства эндокринологического сообщества, преемственности идей, связи прошлого, настоящего и будущего. «Временной портал» установили в эндокринологическом отделении НОКБ им. Н.А. Семашко. Каждый практикующий врач-участник конференции смог оставить своё послание для последователей, которые вскроют капсулу через 20 лет и увидят, как далеко смогла продвинуться медицина.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.