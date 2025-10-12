Евгений Люлин поздравил работников агропрома с профессиональным праздником Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил работников агропромышленного комплекса, которые отмечают 12 октября свой профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что этот день — символ нашей гордости за достижения и успехи в этой важной отрасли.

В условиях санкций при отсутствии импортных семян, запчастей и техники, отечественная отрасль. вопреки ожиданиям Запада, не только выживает, но и демонстрирует впечатляющие результаты. В этом году урожай зерна составил 1,7 млн тонн, что, хотя и меньше рекордных показателей, является значительным достижением; мы обеспечили себя картофелем и овощами, активно развиваем мясное и молочное животноводство.

"Видели новые фермы, где компьютеров как на космическом корабле? Там и надои космические. Средний по области за 8 месяцев – почти 6 тонн на корову. В советские годы за такое давали Героя Соцтруда, а сейчас это норма", - подчеркнул спикер Заксобрания, добавив, что благодаря усилиям переработчиков полки магазинов радуют разнообразием продукции.

Евгений Люлин рассказал, что на этой неделе посетил выставку "Золотая осень" в Москве, на которой люди выстраиваются в очереди за продукцией из Нижегородской области. Даже в избалованной Москве нижегородские товары пользуются спросом. В продуктовом магазине на Лубянке он с радостью увидел нижегородские молоко, мясо и сыры.

"А как ждут нижегородское мороженое, майонез, соусы, мёд в Китае, в Индии! Распробовали, и теперь объёмы экспорта растут", - рассказал председатель ЗСНО.

Он вспомнил времена, когда на селе не было ни достойных зарплат, ни перспектив для развития - а сегодня ситуация кардинально изменилась. На стадии реализации находится более ста инвестиционных проектов, и инвесторы видят потенциал в агропромышленном комплексе, который успешно оправдывает их ожидания, несмотря на трудности с импортозамещением и высокую ключевую ставку.

"Проблем хватало всегда. Агропромышленная отрасль никогда не была лёгкой. Низкий поклон всем, кто занимается крестьянским трудом! Растениеводам, животноводам, овощеводам! Переработчикам! Друзья, ваш труд вселяет уверенность в будущем страны!" - сказал Евгений Люлин.