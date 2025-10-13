Звания для артистов и деятелей культуры утвердят в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области появятся два новых почётных звания — "Заслуженный артист Нижегородской области" и "Заслуженный деятель искусств Нижегородской области". Поправки к региональному закону "О наградах и премиях" уже подготовлены областным министерством культуры и сейчас проходят антикоррупционную экспертизу.

Присуждать звания планируют с 1 января 2026 года. Они будут вручаться тем, кто внёс серьёзный вклад в развитие культуры и искусства в регионе, а также занимался подготовкой творческих кадров или научной работой в этой сфере.

Звание "Заслуженный артист Нижегородской области" смогут получить артисты, музыканты, балетмейстеры, дирижёры, композиторы, режиссёры и хормейстеры. Главное условие — не менее 15 лет творческой деятельности в регионе и признание со стороны публики и профессионального сообщества. Однако в исключительных случаях звание могут дать и без учёта стажа.

"Заслуженным деятелем искусств Нижегородской области" смогут стать архитекторы, художники, дизайнеры, писатели, поэты, драматурги, искусствоведы и другие творческие специалисты.

Для них также предусмотрено требование о 15-летнем стаже работы в области искусства в регионе и весомый вклад в развитие культуры, создание научных трудов или участие в обучении молодых специалистов. Но, как и в случае с артистами, возможны исключения.

Тем, кто получит почётное звание, вручат нагрудный знак и официальное удостоверение.

Правила присвоения званий будет утверждать Законодательное собрание Нижегородской области.

