Болларды с распознаванием автомобильных номеров появились на Кожевенной

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

На улице Кожевенной завершили монтаж боллардов, оснащенных современными системами видеонаблюдения и распознавания номерных знаков. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Новые ограничения помогут регулировать движение транспорта в пешеходных зонах на пересечениях с переулками Кожевенный, Рыбный и Казарменный.

По словам градоначальника, 13 из 17 установленных устройств — гидравлические. Они предусматривают возможность проезда для экстренных служб и автомобилей местных жителей.

"Кожевенная — одно из самых популярных мест для прогулок в исторической части Нижнего Новгорода. Теперь улица станет еще удобнее и безопаснее для пешеходов", — отметил Шалабаев.

Как сообщалось ранее, такие болларды планируют установить и на Большой Покровской улице.