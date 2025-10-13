Болларды с распознаванием автомобильных номеров появились на Кожевенной

Фото:
На улице Кожевенной завершили монтаж боллардов, оснащенных современными системами видеонаблюдения и распознавания номерных знаков. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Новые ограничения помогут регулировать движение транспорта в пешеходных зонах на пересечениях с переулками Кожевенный, Рыбный и Казарменный.
По словам градоначальника, 13 из 17 установленных устройств — гидравлические. Они предусматривают возможность проезда для экстренных служб и автомобилей местных жителей.
"Кожевенная — одно из самых популярных мест для прогулок в исторической части Нижнего Новгорода. Теперь улица станет еще удобнее и безопаснее для пешеходов", — отметил Шалабаев.
Как сообщалось ранее, такие болларды планируют установить и на Большой Покровской улице.
