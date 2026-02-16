Рейс в Санкт-Петербург отменили в нижегородском аэропорту

Фото:
В аэропорту Нижнего Новгорода отменили рейс в Санкт-Петербург авиакомпании "Россия", который должен был вылететь накануне в 19:45. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Напомним, вечером 15 февраля в воздушной гавани вводились ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Они действовали до утра 16 февраля. За это время было задержано 9 рейсов.
После снятия режима "ковер" из аэропорта Чкалова вылетели самолеты в Челябинск, Санкт-Петербург (авиакомпания SmartAvia) и Ташкент.
С опозданием отправляются самолеты в Москву, Екатеринбург и Сочи, запланированные на 15 февраля. Согласно информации табло, посадка на эти направления уже завершена.
Завершена посадка и на рейс в Сочи, который по расписанию должен был отправиться сегодня в 05.30. Продолжается регистрация на ночной рейс в Казань. Его вылет планировался на 02.00.
Кроме того, задерживается еще один вчерашний рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот".
