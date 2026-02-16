На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2026 11:29Площадку под станцию канатки через Оку готовят на проспекте Гагарина — фото
16 февраля 2026 11:10Самозанятые нижегородцы смогут получать выплаты по больничному листу
16 февраля 2026 10:53Рейс в Санкт-Петербург отменили в нижегородском аэропорту
16 февраля 2026 10:42"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу с нижегородскими студентами
16 февраля 2026 10:38Нижегородцам рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов
16 февраля 2026 10:20Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов
16 февраля 2026 09:58Операционные медсестры в Нижнем Новгороде получают до 160 тысяч рублей
16 февраля 2026 09:32Сильный снегопад идет на Нижегородскую область
16 февраля 2026 09:22Более 110 спецмашин закупит мэрия для уборки Нижнего Новгорода
16 февраля 2026 08:47Электроснабжение восстановлено в двух округах Нижегородской области
Общество

Рейс в Санкт-Петербург отменили в нижегородском аэропорту

16 февраля 2026 10:53 Общество
Рейс в Санкт-Петербург отменили в нижегородском аэропорту

Фото: Полина Зубова

В аэропорту Нижнего Новгорода отменили рейс в Санкт-Петербург авиакомпании "Россия", который должен был вылететь накануне в 19:45. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. 

Напомним, вечером 15 февраля в воздушной гавани вводились ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Они действовали до утра 16 февраля. За это время было задержано 9 рейсов. 

После снятия режима "ковер" из аэропорта Чкалова вылетели самолеты в Челябинск, Санкт-Петербург (авиакомпания SmartAvia) и Ташкент.

С опозданием отправляются самолеты в Москву, Екатеринбург и Сочи, запланированные на 15 февраля. Согласно информации табло, посадка на эти направления уже завершена.

Завершена посадка и на рейс в Сочи, который по расписанию должен был отправиться сегодня в 05.30. Продолжается регистрация на ночной рейс в Казань. Его вылет планировался на 02.00.

Кроме того, задерживается еще один вчерашний рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2026 16:37Нижегородцы смогут напрямую летать в семь стран в 2026 году
05 февраля 2026 08:40"Чкалов" в Нижнем Новгороде вошел в топ-3 лучших аэропортов России
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных