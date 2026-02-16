"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу с нижегородскими студентами Общество

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Специалисты АО «Транснефть – Верхняя Волга» провели ознакомительную лекцию для студентов Нижегородского радиотехнического колледжа. В мероприятии приняли участие около 100 учащихся.

Организаторами выступили работники отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) аппарата управления и отдела кадров Горьковского районного нефтепроводного управления. Студентам продемонстрировали корпоративный фильм, в котором рассказывается об истории компании, ее основных объектах и масштабах деятельности.

Ведущий инженер АСУТП Евгений Масляков поделился информацией о структуре и принципах работы современных систем линейной телемеханики, применяемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта. Инженер-программист Юрий Пискунов рассказал о своем карьерном пути и отметил ценность профильного образования и практического опыта.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» продолжит взаимодействие с колледжем. С учетом поступивших от студентов предложений будет сформирован цикл мастер-классов для углубленного знакомства с профессией и производственными задачами предприятия.