"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу с нижегородскими студентами

Специалисты АО «Транснефть – Верхняя Волга» провели ознакомительную лекцию для студентов Нижегородского радиотехнического колледжа. В мероприятии приняли участие около 100 учащихся.
Организаторами выступили работники отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) аппарата управления и отдела кадров Горьковского районного нефтепроводного управления. Студентам продемонстрировали корпоративный фильм, в котором рассказывается об истории компании, ее основных объектах и масштабах деятельности.
Ведущий инженер АСУТП Евгений Масляков поделился информацией о структуре и принципах работы современных систем линейной телемеханики, применяемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта. Инженер-программист Юрий Пискунов рассказал о своем карьерном пути и отметил ценность профильного образования и практического опыта.
АО «Транснефть – Верхняя Волга» продолжит взаимодействие с колледжем. С учетом поступивших от студентов предложений будет сформирован цикл мастер-классов для углубленного знакомства с профессией и производственными задачами предприятия.
