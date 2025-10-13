Более 840 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года Общество

Фото: Никита Духник

В январе-сентябре текущего года свыше 840 тысяч жителей Нижегородской области воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. По информации министерства здравоохранения региона, показатель охвата жителей профилактическими мероприятиями превышает почти на четверть (160 тысяч человек) статистику аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве подчеркнули, что темпы проведения диспансеризации и профилактических осмотров традиционно возрастают к концу года. Главная цель этой работы – раннее выявление у жителей жизнеугрожающих заболеваний.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала, что на первом этапе обследования врачи проверяют, есть ли у пациента признаки хронических неинфекционных заболеваний, связанных с болезнями системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также хронических болезней органов дыхания и пищеварения.

«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно: этот факт делает регулярную диспансеризацию крайне важной. Во время визита к врачу можно выявить эти заболевания именно в тот период, когда лечение наиболее эффективно. В этом отношении особое внимание уделяется скринингу на рак, поскольку ранняя диагностика существенно повышает шансы на выздоровление», – сообщила она.

По словам медика, если в ходе диспансеризации у врача возникают те или иные подозрения, пациента направляют на второй - более детальный - этап обследования. Программа всех обследований и консультаций составляется индивидуально, с учетом возраста и выявленных факторов риска.

«С начала года почти 240 тысяч нижегородцев, прошедших диспансеризацию, были направлены на второй этап обследования. В результате выявлено около 23 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, около 3,2 тысячи случаев сахарного диабета, около 3,2 тысячи случаев болезней органов пищеварения и более 2,5 тысячи случаев болезней органов дыхания. Еще почти 1 600 нижегородцев поставлен диагноз «онкологическое заболевание», – поделились статистикой в министерстве.

Наталья Савицкая подчеркнула, что проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров – важнейшее направление работы системы здравоохранения в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«До проведения диагностических процедур пациенты зачастую не имели представления о том, что в их организмах протекают опасные патологические процессы. Теперь же благодаря своевременному и эффективному лечению жизнь таких людей станет более качественной и продолжительной», – заключила главный врач.

На сегодняшний день пройти диспансеризацию, включая углубленную, а также скрининг репродуктивного здоровья можно в 82 медицинских организациях Нижегородской области. По итогам трех кварталов 2025 года в регионе диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли уже около 206 тысяч человек.

«Начиная с 2024 года, в рамках диспансеризации для мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет реализуется проект по скринингу репродуктивного здоровья. Его цель – выявление факторов риска и признаков заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию. При необходимости пациентам назначается необходимое лечение. Это ценный вклад в работу по улучшению репродуктивного здоровья населения и стабилизации демографической ситуации», – пояснила Наталья Савицкая.

Для прохождения диспансеризации нижегородцы могут обратиться в отделения и кабинеты медицинской профилактики в поликлиниках по месту прикрепления, а также подать соответствующую заявку на портале Госуслуг. Работающим гражданам на время прохождения диспансеризации предоставляется оплачиваемое освобождение от работы на один рабочий день. Кроме того, по договоренности с лечебным учреждением профилактические мероприятия могут осуществляться по месту работы или учебы.

Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет предусмотрены ежегодные профилактические осмотры и диспансеризация раз в три года, для лиц старше 40 лет – ежегодная диспансеризация.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.