Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2025 17:49Доброволец СВО: "Вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой"
13 октября 2025 17:41Останки 44 человек перезахоронят в Дзержинске
13 октября 2025 17:18Турпоток в Нижний Новгород вырастет минимум на 10% в 2025 году
13 октября 2025 17:13Нижегородские волонтеры отправили еще одну партию гумпомощи для участников СВО и жителей Курской области
13 октября 2025 17:00Еще две "дачные" электрички отменят в Нижегородской области
13 октября 2025 16:56Глеб Никитин принял участие в открытии Шуховской башни и "Кванториума" в Выксе
13 октября 2025 16:15Болларды с распознаванием автомобильных номеров появились на Кожевенной
13 октября 2025 15:34Рост заболеваемости ветряной оспой отмечается в Нижегородской области
13 октября 2025 15:01Более 840 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
13 октября 2025 14:30Новая велодорожка появилась на виадуке на проспекте Ленина
Общество

Более 840 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

13 октября 2025 15:01 Общество
Более 840 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

Фото: Никита Духник

В январе-сентябре текущего года свыше 840 тысяч жителей Нижегородской области воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. По информации министерства здравоохранения региона, показатель охвата жителей профилактическими мероприятиями превышает почти на четверть (160 тысяч человек) статистику аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве подчеркнули, что темпы проведения диспансеризации и профилактических осмотров традиционно возрастают к концу года. Главная цель этой работы – раннее выявление у жителей жизнеугрожающих заболеваний.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала, что на первом этапе обследования врачи проверяют, есть ли у пациента признаки хронических неинфекционных заболеваний, связанных с болезнями системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также хронических болезней органов дыхания и пищеварения.

«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно: этот факт делает регулярную диспансеризацию крайне важной. Во время визита к врачу можно выявить эти заболевания именно в тот период, когда лечение наиболее эффективно. В этом отношении особое внимание уделяется скринингу на рак, поскольку ранняя диагностика существенно повышает шансы на выздоровление», – сообщила она.

По словам медика, если в ходе диспансеризации у врача возникают те или иные подозрения, пациента направляют на второй - более детальный - этап обследования. Программа всех обследований и консультаций составляется индивидуально, с учетом возраста и выявленных факторов риска.

«С начала года почти 240 тысяч нижегородцев, прошедших диспансеризацию, были направлены на второй этап обследования. В результате выявлено около 23 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, около 3,2 тысячи случаев сахарного диабета, около 3,2 тысячи случаев болезней органов пищеварения и более 2,5 тысячи случаев болезней органов дыхания. Еще почти 1 600 нижегородцев поставлен диагноз «онкологическое заболевание», – поделились статистикой в министерстве.

Наталья Савицкая подчеркнула, что проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров – важнейшее направление работы системы здравоохранения в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«До проведения диагностических процедур пациенты зачастую не имели представления о том, что в их организмах протекают опасные патологические процессы. Теперь же благодаря своевременному и эффективному лечению жизнь таких людей станет более качественной и продолжительной», – заключила главный врач.

На сегодняшний день пройти диспансеризацию, включая углубленную, а также скрининг репродуктивного здоровья можно в 82 медицинских организациях Нижегородской области. По итогам трех кварталов 2025 года в регионе диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли уже около 206 тысяч человек.

«Начиная с 2024 года, в рамках диспансеризации для мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет реализуется проект по скринингу репродуктивного здоровья. Его цель – выявление факторов риска и признаков заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию. При необходимости пациентам назначается необходимое лечение. Это ценный вклад в работу по улучшению репродуктивного здоровья населения и стабилизации демографической ситуации», – пояснила Наталья Савицкая.

Для прохождения диспансеризации нижегородцы могут обратиться в отделения и кабинеты медицинской профилактики в поликлиниках по месту прикрепления, а также подать соответствующую заявку на портале Госуслуг. Работающим гражданам на время прохождения диспансеризации предоставляется оплачиваемое освобождение от работы на один рабочий день. Кроме того, по договоренности с лечебным учреждением профилактические мероприятия могут осуществляться по месту работы или учебы.

Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет предусмотрены ежегодные профилактические осмотры и диспансеризация раз в три года, для лиц старше 40 лет – ежегодная диспансеризация.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных