АО "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+

Фото: АНО "Центр 800"

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения текущего уровня в течение года.

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что рейтинг кредитоспособности Нижегородской области обусловлен высоким уровнем развития экономики, комфортным инвестиционным климатом, умеренным уровнем демографического развития и рынком труда с ограниченными ресурсами.

В агентстве также обратили внимание на умеренно высокий уровень сбалансированности регионального бюджета и умеренно низкую долговую нагрузку.

«По итогам 2025 года регион ожидает увеличение ВРП на 0,4 процента в сопоставимых ценах к уровню 2024 года. ВРП на душу населения агентством оценивается на высоком уровне», - отметили в АО «Эксперт РА».

В агентстве напомнили, что регион является одним из крупнейших индустриальных центров России и характеризуется диверсифицированной экономикой с акцентом на обрабатывающих производствах. В структуре обрабатывающих производств основное место занимают выпуск автотранспортных средств, металлургия, химия и нефтепереработка.