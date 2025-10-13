Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Экономика

Нижегородская область заняла первое место по количеству медалей на выставке "Золотая осень-2025"

13 октября 2025 18:00 Экономика
Нижегородская область заняла первое место по количеству медалей на выставке Золотая осень-2025

Фото: Минсельхоз Нижегородской области

Продукция нижегородских предприятий АПК завоевала 106 медалей на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2025», которая прошла в Москве. Это наибольшее количество наград среди всех регионов России.

Развитие агропромышленного комплекса – главная цель национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Среди завоеванных наград - 81 золотая, 15 серебряных и 10 бронзовых медалей. Кроме того, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области награждено медалью и гран-при за вклад в развитие выставки.

«Продукция предприятий нашего агропромышленного комплекса ежегодно доказывает свое высочайшее качество в различных конкурсах, и «Золотая осень» этого года не стала исключением. В этом году регион – лидер по количеству медалей, поздравляю лауреатов! Обеспечение продовольственной безопасности – наша общая важнейшая задача, и я горжусь тем, что мы работаем на одной земле. За последние 15 лет объем выпущенной продукции нижегородскими предприятиями АПК вырос более чем на 60 процентов. Региональное правительство продолжит оказывать сектору всю необходимую поддержку», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Делегацию региона на выставке возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

«Агропромышленный комплекс Нижегородской области становится все более технологичным. Строятся молочные фермы, закупается новое оборудование, модернизируются действующие линии. Этот процесс идет по всем направлениям, и количество наград в разных областях это доказывает. Среди золотых медалистов есть производители молочной, мясной и хлебобулочной продукции, фермеры, животноводы, сыровары и многие другие. Реализуются и новые проекты. Сегодня каждый четвертый рубль инвесторы вкладывают именно в АПК», - подчеркнул Андрей Саносян.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов подчеркнул, что нижегородские аграрии добились впечатляющих результатов.

«Количество наград демонстрирует высочайший уровень развития сельского хозяйства в нашем регионе. Каждая из наград - это признание труда наших фермеров, селекционеров, переработчиков и всех, кто вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса. Эти достижения - результат слаженной работы всего сельскохозяйственного сектора, внедрения современных технологий и неустанного стремления к совершенству. Уверен, что такой успех станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития отрасли и новых побед», - сказал министр.

Напомним, на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2025» свою продукцию на стенде Нижегородской области представили более 40 предприятий.

АПК Выставка Нацпроект
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных