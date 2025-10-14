Более 2800 безработных нижегородцев воспользовались услугой по соцадаптации на рынке труда Экономика

Фото: УТЗН в Нижегородской области

Более 2,8 тысячи безработных нижегородцев воспользовались услугой по социальной адаптации на рынке труда за январь-сентябрь 2025 года.

Государственная услуга по социальной адаптации призвана повысить шансы безработных граждан на успешное трудоустройство. Под руководством карьерных консультантов службы занятости соискатели учатся составлять конкурентные резюме и планы профессионального развития, получают навыки самопрезентации на собеседованиях, осваивают технологии проведения переговоров и планирования карьеры. Занятия проводятся в индивидуальном и групповом форматах.

«Рост числа граждан, проходящих социальную адаптацию, - это показатель доверия к службе занятости и осознанного подхода нижегородцев к построению своей карьеры. Мера поддержки позволяет не просто быстро найти какую-то работу, а найти именно свою работу — ту, что соответствует компетенциям и жизненным целям человека и что в итоге приводит к долгосрочному и качественному трудоустройству», - отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Социальная адаптация помогает соискателям почувствовать себя увереннее, повысить профессиональные навыки и увеличить шансы на успешное трудоустройство.

«Современный рынок труда требует от соискателя не только профессиональных знаний, но и гибких навыков: умения презентовать себя, вести переговоры, адаптироваться в новом коллективе. На развитие этих компетенций и направлено обучение. Запрос на соцадаптацию есть у всех возрастных и социальных групп - от молодежи, только начинающей свой трудовой путь, до опытных специалистов. В этом году основными получателями меры поддержки стали соискатели от 35 до 50 лет – всего более 1,2 тысячи человек», - сообщила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Право на получение меры поддержки по социальной адаптации имеют граждане, ищущие работу, и безработные. Узнать подробности и записаться на консультацию можно на портале «Работа России» или в любом офисе Нижегородского кадрового центра по месту жительства. Уточнить информацию можно в официальной группе Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.