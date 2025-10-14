Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Происшествия

Нижегородский пенсионер отдал "бывшему начальнику" 22 000 долларов

14 октября 2025 14:00
Нижегородский пенсионер отдал бывшему начальнику 22 000 долларов

В Нижнем Новгороде 71-летний пенсионер стал жертвой аферистов, которые представились его бывшим работодателем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду. По словам потерпевшего, он получил звонок в мессенджере от человека, представившегося его бывшим руководителем. Убедительная манера общения заставила мужчину поверить в подлинность разговора и выполнять дальнейшие указания.

Позже пенсионеру позвонили "сотрудники государственных структур", которые сообщили, что на его имя якобы оформлена доверенность. Они убедили мужчину, что необходимо "задекларировать" его сбережения и отменить сомнительную операцию.

Поверив обманщикам, пенсионер передал приехавшей к нему женщине-курьеру 22 195 долларов и 1 910 евро, аккуратно упакованных в пакет. Общая сумма ущерба составила 1 989 269 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время ведется следствие.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных