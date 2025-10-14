Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Экономика
14 октября 2025 14:10ВТБ: Рынок сбережений вырос на 7% с начала года
14 октября 2025 10:27Более 2800 безработных нижегородцев воспользовались услугой по соцадаптации на рынке труда
14 октября 2025 09:00Одобрено строительство второго 17-этажного дома на Журова в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 19:17Агрофирма построит ферму на 2,4 тысячи коров в Сосновском округе
13 октября 2025 18:31Нижегородец Александр Петров признан лучшим фрезеровщиком России
13 октября 2025 18:00Нижегородская область заняла первое место по количеству медалей на выставке "Золотая осень-2025"
13 октября 2025 16:11Участники проекта "СВОё дело" побывали с экскурсиями на нижегородских предприятиях
13 октября 2025 16:03МТС открыла продажи автомобилей AITO SERES M5 в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 14:43АО "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+
13 октября 2025 13:59Нижегородский кадровый центр поможет найти работу людям с судимостью
Экономика

ВТБ: Рынок сбережений вырос на 7% с начала года

14 октября 2025 14:10 Экономика
Рынок сбережений вырос на 7% с начала года

Объем рынка сбережений физлиц в России за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 трлн рублей. Доля национальной валюты в структуре рынка остается стабильно высокой — около 95% или 58,3 трлн рублей.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1,0%. При этом рублевые средства до востребования, по нашим оценкам, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 трлн, из которых 62,8 трлн – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Теги:
ВТБ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных