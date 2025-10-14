Еще одно нижегородское предприятие увеличит выработку благодаря "Производительности труда" Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «АПС Групп» из Нижнего Новгорода подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания специализируется на производстве оборудования для переработки молока и сыроделия.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит «День информирования», на котором эксперты РЦК подводят промежуточные итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства сыроизготовителя СИЗ-5000, на который приходится 11,5% выручки предприятия.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 16 «узких мест» в потоке. Компания сталкивается с потерями времени из-за избыточных операций, неэффективного использования оборудования и излишнего перемещения работников в процессе производства. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта компании обеспечат рост выработки на 17 процентов к завершению проекта», - рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 13 сотрудников предприятия, а сейчас готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут уже самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют два производителя промышленного оборудования. Всего участниками федпроекта являются 299 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный)

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.