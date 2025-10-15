Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2025 12:50Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций
15 октября 2025 12:42В НИУ Президентской академии прошла встреча с представителями четырех конфессий Нижегородской области
15 октября 2025 12:3211-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 12:28Два поселка исчезли с карты Нижегородской области
15 октября 2025 12:24Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты
15 октября 2025 12:13Более 3500 нижегородских отцов оформили отпуск по уходу за ребенком
15 октября 2025 11:58Специалисты "Теплосетей" подключили к системе теплоснабжения и ГВС более 60 МКД и соцобъектов
15 октября 2025 11:46Фальсифицированную молочную продукцию обнаружили в Нижегородской области
15 октября 2025 11:12Нижегородцы могут проголосовать за благоустройство по проекту "Вам решать!"
15 октября 2025 10:39Заслуженный врач-стоматолог Людмила Абрамова умерла в Нижнем Новгороде
Общество

11-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде

15 октября 2025 12:32 Общество
11-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде

Фото: ПСЦ "Рысь"

В Нижнем Новгороде пропал 11-летний Алексей Кудряшов. По информации поисково-спасательного центра "Рысь", 14 октября мальчик ушел из дома на Турнирной улице, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Ребенок плотного телосложения, рост — 131 см, волосы светло-русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в черную куртку до колен, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам 8 (831) 28–38–200 или 102.

Ранее сообщалось, что более 200 человек разыскивали в Нижегородской области в сентябре. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поиск пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
22 сентября 2025 11:49Нижегородская полиция разыскивает 678 пропавших без вести граждан
15 сентября 2025 16:00Нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам-поисковикам
15 сентября 2025 12:45Катерина Большакова: "Первые часы после пропажи человека — самые важные"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных