11-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

В Нижнем Новгороде пропал 11-летний Алексей Кудряшов. По информации поисково-спасательного центра "Рысь", 14 октября мальчик ушел из дома на Турнирной улице, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Ребенок плотного телосложения, рост — 131 см, волосы светло-русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в черную куртку до колен, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам 8 (831) 28–38–200 или 102.

Ранее сообщалось, что более 200 человек разыскивали в Нижегородской области в сентябре.