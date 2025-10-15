11-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде пропал 11-летний Алексей Кудряшов. По информации поисково-спасательного центра "Рысь", 14 октября мальчик ушел из дома на Турнирной улице, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Ребенок плотного телосложения, рост — 131 см, волосы светло-русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в черную куртку до колен, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам 8 (831) 28–38–200 или 102.
Ранее сообщалось, что более 200 человек разыскивали в Нижегородской области в сентябре.
