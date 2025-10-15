Народный фронт назвал "кадровой ошибкой" назначение Жильцова Происшествия

Фото: сеть ресурсных центров НКО в ПФО

Народный фронт назвал назначение Андрея Жильцова руководителем нижегородского отделения "кадровой ошибкой". Комментарий организации опубликовало РИА Новости.

Накануне стало известно о задержании Жильцова. Источники говорят, что оно связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.

В Народном фронте, комментируя произошедшее, сказали: "Это наша кадровая ошибка, будем делать выводы. Следственные органы разберутся и последствия будут такими, каких требует закон в этой ситуации".

