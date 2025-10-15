Народный фронт назвал "кадровой ошибкой" назначение Жильцова

Фото:
Народный фронт назвал назначение Андрея Жильцова руководителем нижегородского отделения "кадровой ошибкой". Комментарий организации опубликовало РИА Новости.
Накануне стало известно о задержании Жильцова. Источники говорят, что оно связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.
В Народном фронте, комментируя произошедшее, сказали: "Это наша кадровая ошибка, будем делать выводы. Следственные органы разберутся и последствия будут такими, каких требует закон в этой ситуации".
Ранее сообщалось, что бывшего вице-мэра Илью Штокмана оставили в СИЗО, хотя защита просила суд перевести его под домашний арест. Экс-чиновник обвиняется в получении огромной взятки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+