Происшествия

Народный фронт назвал "кадровой ошибкой" назначение Жильцова

15 октября 2025 13:14 Происшествия
Народный фронт назвал кадровой ошибкой назначение Жильцова

Фото: сеть ресурсных центров НКО в ПФО

Народный фронт назвал назначение Андрея Жильцова руководителем нижегородского отделения "кадровой ошибкой". Комментарий организации опубликовало РИА Новости.

Накануне стало известно о задержании Жильцова. Источники говорят, что оно связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.

В Народном фронте, комментируя произошедшее, сказали: "Это наша кадровая ошибка, будем делать выводы. Следственные органы разберутся и последствия будут такими, каких требует закон в этой ситуации".

Ранее сообщалось, что бывшего вице-мэра Илью Штокмана оставили в СИЗО, хотя защита просила суд перевести его под домашний арест. Экс-чиновник обвиняется в получении огромной взятки.

Мошенничество ОНФ Уголовное дело
