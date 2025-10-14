Экс-заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана оставили в СИЗО Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский областной суд принял решение оставить без изменений меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе суда.

"Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от 13 октября 2025 года мера пресечения Штокману оставлена без изменения", - сообщили в суде.

Известно, что защита экс-чиновника ходатайствовала о переводе подзащитного под домашний арест, ссылаясь на состояние его здоровья.

Напомним, Штокмана задержали в Сочи в сентябре 2025 года. Следствие полагает, что, занимая руководящую должность в городской администрации, он получил 55 миллионов рублей за содействие строительной компании в получении муниципальных контрактов без проведения конкурсов, а также за общее покровительство и контроль над выполнением этих договоров. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 24 ноября.

Илья Штокман занял пост вице-мэра Нижнего Новгорода в 2020 году. В сентябре 2022 года он добровольно отправился участвовать в СВО, а в июле 2023 года встречался с президентом России Владимиром Путиным. В августе 2025 года Штокман неожиданно покинул должность.

