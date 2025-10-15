Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области Экономика

Фото: Роман Захваткин

50 представителей малого бизнеса приняли участие в первом занятии акселератора в сфере креативных индустрий и производителей товаров нижегородских брендов от команды АНО «Парк мастеров «Нижполиграф».

Развитие предпринимательства в России – основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В акселераторе принимают участие фотографы, художники, ювелиры, создатели брендов одежды, театральные деятели, экскурсоводы и владельцы собственных производств. Среди них – те, кто только начинает свое дело, и те, кто уже уверенно занимает свою нишу в отрасли. Программа акселератора включает шесть обучающих модулей по ключевым направлениям: стратегия и бизнес-модель креативного проекта, брендинг и дизайн продукта, маркетинг и продвижение локального бренда, продажи и дистрибуция, финансы, инвестиции и поддержка, масштабирование и коллаборации.

«На участие в акселераторе подступило более 200 заявок. Из них мы отобрали 50 проектов с реальным потенциалом для развития и масштабирования. Надеемся, что программа позволит предпринимателям не только получить новые знания и освоить новые инструменты, но и наладить партнерские связи, необходимые для выхода на новые рынки. Учитывая серьезный интерес, уже сейчас прорабатываем программу второго сезона, чтобы дать возможность получить новые знания большему числу заинтересованных нижегородцев», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

К работе с участниками приглашены практикующие эксперты федерального и регионального уровней. Среди них – преподаватель Российской государственной академии по интеллектуальной собственности Лидия Раймм, председатель правления регионального отделения Союза дизайнеров России Григорий Хромов, владелец маркетингового агентства Артем Климин и другие.

Заключительным этапом акселератора станет защита проектов с привлечением потенциальных инвесторов и награждением наиболее ярких участников программы. Среди призов — индивидуальные менторские консультации, разработка бренд-стратегии и фирменного стиля, а также услуги по продвижению продукта в медиапространстве. Партнерами акселератора выступают Национальная федерация профессиональных менторов и коучей, некоммерческий клуб предпринимателей «Терра» и Центр развития дизайна Нижегородской области.

«Парк мастеров «Нижполиграф» — это пространство для развития локальных брендов и точка притяжения для творческих инициатив. В стенах «Нижполиграфа» успешно развиваются такие крупные проекты, как Dreamlaser, Центр театрального мастерства, Школа реставрации и другие. Мы надеемся, что акселератор станет новым импульсом для роста и продвижения других региональных брендов, а также даст основу для формирования на площадке «Нижполиграфа» заинтересованного сообщества предпринимателей, в котором можно обмениваться опытом и находить новые возможности для сотрудничества», — отметил директор АНО «Парк мастеров «Нижполиграф» Михаил Коняхин.

Напомним, в феврале 2025 года вступил в силу закон о креативных индустриях, который позволил закрепить понятие «креативные индустрии» и создавать профильные механизмы поддержки отрасли.