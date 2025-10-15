Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 октября 2025 14:30Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области
15 октября 2025 12:00Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
15 октября 2025 11:18Более 60 нижегородских инвеступолномоченных прошли обучение в рамках программы "Сила территорий"
15 октября 2025 09:49В Нижегородской области представили экономический прогноз до 2028 года
15 октября 2025 07:31Плату за капремонт в Нижегородской области хотят увеличить
15 октября 2025 07:20Утвержден проект застройки по КРТ на улице Панина в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 07:04Нижегородская мэрия выставит на торги здание на Покровке
14 октября 2025 17:54Черкасов представил опыт региона по развитию индустрии детских товаров на совещании в Минпромторге РФ
14 октября 2025 17:00Еще одно нижегородское предприятие увеличит выработку благодаря "Производительности труда"
Экономика

Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области

15 октября 2025 14:30 Экономика
Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области

Фото: Роман Захваткин

50 представителей малого бизнеса приняли участие в первом занятии акселератора в сфере креативных индустрий и производителей товаров нижегородских брендов от команды АНО «Парк мастеров «Нижполиграф».

Развитие предпринимательства в России – основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В акселераторе принимают участие фотографы, художники, ювелиры, создатели брендов одежды, театральные деятели, экскурсоводы и владельцы собственных производств. Среди них – те, кто только начинает свое дело, и те, кто уже уверенно занимает свою нишу в отрасли. Программа акселератора включает шесть обучающих модулей по ключевым направлениям: стратегия и бизнес-модель креативного проекта, брендинг и дизайн продукта, маркетинг и продвижение локального бренда, продажи и дистрибуция, финансы, инвестиции и поддержка, масштабирование и коллаборации.

«На участие в акселераторе подступило более 200 заявок. Из них мы отобрали 50 проектов с реальным потенциалом для развития и масштабирования. Надеемся, что программа позволит предпринимателям не только получить новые знания и освоить новые инструменты, но и наладить партнерские связи, необходимые для выхода на новые рынки. Учитывая серьезный интерес, уже сейчас прорабатываем программу второго сезона, чтобы дать возможность получить новые знания большему числу заинтересованных нижегородцев», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.  

К работе с участниками приглашены практикующие эксперты федерального и регионального уровней. Среди них – преподаватель Российской государственной академии по интеллектуальной собственности Лидия Раймм, председатель правления регионального отделения Союза дизайнеров России Григорий Хромов, владелец маркетингового агентства Артем Климин и другие.

Заключительным этапом акселератора станет защита проектов с привлечением потенциальных инвесторов и награждением наиболее ярких участников программы. Среди призов — индивидуальные менторские консультации, разработка бренд-стратегии и фирменного стиля, а также услуги по продвижению продукта в медиапространстве. Партнерами акселератора выступают Национальная федерация профессиональных менторов и коучей, некоммерческий клуб предпринимателей «Терра» и Центр развития дизайна Нижегородской области.

«Парк мастеров «Нижполиграф» — это пространство для развития локальных брендов и точка притяжения для творческих инициатив. В стенах «Нижполиграфа» успешно развиваются такие крупные проекты, как Dreamlaser, Центр театрального мастерства, Школа реставрации и другие. Мы надеемся, что акселератор станет новым импульсом для роста и продвижения других региональных брендов, а также даст основу для формирования на площадке «Нижполиграфа» заинтересованного сообщества предпринимателей, в котором можно обмениваться опытом и находить новые возможности для сотрудничества», — отметил директор АНО «Парк мастеров «Нижполиграф» Михаил Коняхин.

Напомним, в феврале 2025 года вступил в силу закон о креативных индустриях, который позволил закрепить понятие «креативные индустрии» и создавать профильные механизмы поддержки отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес МСП Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных