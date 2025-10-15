22 нижегородские команды вышли в 1/4 финала чемпионата мира по программированию Общество

Фото: ИТ-кампус

В четвертьфинал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) вышли 22 команды из нижегородских вузов. Восемь из них представляют ННГУ, семь – НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, три – НГТУ им. Р.Е. Алексеева, две – ННГАСУ и по одной – ВГУВТ и НИУ Президентская академия.

«То, что в четвертьфинал престижного международного ИТ-соревнования прошло сразу два десятка команд из Нижегородской области, — не случайность, а закономерность. Это лучшее доказательство, что наши ИТ-школа и система подготовки кадров для цифровой экономики — одни из сильнейших в стране», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Всего за возможность попасть на чемпионат боролись 100 команд из Нижнего Новгорода. Впервые в 2025 году в этом этапе участвовали три студенческие команды Мининского университета, а также по одной команде НИУ Президентской академии и Волжского государственного университета водного транспорта.

Сразу три нижегородские команды вошли в топ-5 по результатам отборочного этапа, в котором участвовало 430 команд Поволжья и юга России. Первое место заняли студенты НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, а представители ННГУ расположились на третьем и пятом местах общего рейтинга.

