Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

22 нижегородские команды вышли в 1/4 финала чемпионата мира по программированию

15 октября 2025 11:35 Общество
22 нижегородские команды вышли в 1/4 финала чемпионата мира по программированию

Фото: ИТ-кампус

В четвертьфинал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) вышли 22 команды из нижегородских вузов. Восемь из них представляют ННГУ, семь – НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, три – НГТУ им. Р.Е. Алексеева, две – ННГАСУ и по одной – ВГУВТ и НИУ Президентская академия.

 «То, что в четвертьфинал престижного международного ИТ-соревнования прошло сразу два десятка команд из Нижегородской области, — не случайность, а закономерность. Это лучшее доказательство, что наши ИТ-школа и система подготовки кадров для цифровой экономики — одни из сильнейших в стране», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Всего за возможность попасть на чемпионат боролись 100 команд из Нижнего Новгорода. Впервые в 2025 году в этом этапе участвовали три студенческие команды Мининского университета, а также по одной команде НИУ Президентской академии и Волжского государственного университета водного транспорта.

Сразу три нижегородские команды вошли в топ-5 по результатам отборочного этапа, в котором участвовало 430 команд Поволжья и юга России. Первое место заняли студенты НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, а представители ННГУ расположились на третьем и пятом местах общего рейтинга.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться «созвездие» из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируется и строится 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Теги:
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных