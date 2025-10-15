В Госдуме возмутилась идее урезать отпуска и новогодние каникулы в условиях СВО Общество

Фото: Кира Мишина

В России предложили сократить оплачиваемый отпуск до 21 дня, а новогодние праздники — до 6 дней. Инициативу выдвинул общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов, обосновав это сложной экономической ситуацией и проведением СВО.

Однако Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, назвала предложение необоснованным и непродуманным. В беседе с 360.ru на отметила, что экономика России растёт, оборонная способность усилилась, а условия труда улучшаются.

Бессараб напомнила, что у работодателей есть инструменты для увеличения количества рабочих дней, но только с согласия работников. Это может быть ненормированный рабочий день или сверхурочная работа, которые компенсируются дополнительной оплатой или дополнительными днями отпуска.

Она также подчеркнула, что работодатели не имеют права ухудшать условия труда, и государство уже давно не идёт по этому пути. Наоборот, условия труда для работающих россиян только улучшаются.

"Поэтому зачем было поднимать эту волну, я совершенно не понимаю. [...] Всё хорошо. Производство именно средств обороны увеличилось значительно. Если в 2022–2023 годах не потребовало изменения рабочего времени, зачем он поднимает этот вопрос сейчас, чтобы просто взбаламутить россиян?" - заявила парламентарий.