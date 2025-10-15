Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2025 14:58Школа ухода при поддержке ЛУКОЙЛа
15 октября 2025 14:54В Госдуме возмутилась идее урезать отпуска и новогодние каникулы в условиях СВО
15 октября 2025 14:20В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора
15 октября 2025 14:00В Госдуме выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек
15 октября 2025 12:58Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ
15 октября 2025 12:50Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций
15 октября 2025 12:42В НИУ Президентской академии прошла встреча с представителями четырех конфессий Нижегородской области
15 октября 2025 12:3211-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 12:28Два поселка исчезли с карты Нижегородской области
15 октября 2025 12:24Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты
Общество

В Госдуме возмутилась идее урезать отпуска и новогодние каникулы в условиях СВО

15 октября 2025 14:54 Общество
В Госдуме возмутилась идее урезать отпуска и новогодние каникулы в условиях СВО

Фото: Кира Мишина

В России предложили сократить оплачиваемый отпуск до 21 дня, а новогодние праздники — до 6 дней. Инициативу выдвинул общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов, обосновав это сложной экономической ситуацией и проведением СВО.

Однако Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, назвала предложение необоснованным и непродуманным. В беседе с 360.ru на отметила, что экономика России растёт, оборонная способность усилилась, а условия труда улучшаются.

Бессараб напомнила, что у работодателей есть инструменты для увеличения количества рабочих дней, но только с согласия работников. Это может быть ненормированный рабочий день или сверхурочная работа, которые компенсируются дополнительной оплатой или дополнительными днями отпуска.

Она также подчеркнула, что работодатели не имеют права ухудшать условия труда, и государство уже давно не идёт по этому пути. Наоборот, условия труда для работающих россиян только улучшаются.

"Поэтому зачем было поднимать эту волну, я совершенно не понимаю. [...] Всё хорошо. Производство именно средств обороны увеличилось значительно. Если в 2022–2023 годах не потребовало изменения рабочего времени, зачем он поднимает этот вопрос сейчас, чтобы просто взбаламутить россиян?" - заявила парламентарий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Отдых Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных