Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2025 16:11Министр Пучков опроверг кровавую драку в нижегородской школе №117
15 октября 2025 15:49Почему в Нижнем Новгороде хотят повысить стоимость проезда при оплате безналом
15 октября 2025 15:25Песни, посвященные учителям, звучат на переменах в нижегородских школах
15 октября 2025 15:12Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде предложили увеличить
15 октября 2025 14:58Школа ухода при поддержке ЛУКОЙЛа
15 октября 2025 14:54В Госдуме возмутилась идее урезать отпуска и новогодние каникулы в условиях СВО
15 октября 2025 14:20В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора
15 октября 2025 14:00В Госдуме выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек
15 октября 2025 12:58Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ
15 октября 2025 12:50Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций
Общество

Песни, посвященные учителям, звучат на переменах в нижегородских школах

15 октября 2025 15:25 Общество
Песни, посвященные учителям, звучат на переменах в нижегородских школах

Фото: минобр Нижегородской области

В октябре в нижегородских школах на переменах звучат песни, посвященные труду педагогов и воспитателей. Дети знакомятся с творчеством российских композиторов и исполнителей в рамках Всероссийской акции «Мелодии вместо звонков», которая проводится второй учебный год подряд.

Как напомнили в министерстве образования и науки региона, проект реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Акция находит большой отклик в регионах страны: школьники с любопытством ждут, какая тематика песен будет выбрана в новом месяце.

В октябре выбор организаторов сделан в пользу музыкальных произведений, посвященных Дню учителя. Дети знакомятся с такими композициями, как «Учитель» (слова и музыка Дениса Майданова), «Музыка дождя» и «Первый учитель» (слова и музыка Анны Петряшевой), «Мы команда» (слова Ольги Сердцевой, музыка Екатерины Роговой), «Песня про профессии» (слова Станислава Минакова, музыка Григория Гладкова), «Улыбайся» (слова Станислава Минакова, музыка Ильи Шацкого), «Честное слово» (слова и музыка Наталии Осошник).

«Осенью система образования отмечает множество профессиональных праздников. В конце сентября мы поздравляем воспитателей, в октябре – учителей школ и педагогов дополнительного образования, в ноябре – преподавателей высшей школы. Выбор музыкальных композиций сделан в знак уважения к педагогам. Очень важно, чтобы ребята никогда не упускали возможность поблагодарить своих наставников, выразить признательность за их нелегкий и благородный труд», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По традиции, в рамках акции в школах региона проводят тематические уроки. Так, в средней школе №18 г. Дзержинска о труде учителей и воспитателей поговорили с учащимися всех возрастов. 15 октября открытие уроки прошли для ребят из 7-го и 3-го классов.

Учащихся 7-го класса ждал нестандартный урок русского языка и литературы. Учитель Арина Суслова провела смысловой и системно-функциональный разбор текста песни Дениса Майданова «Учитель».

«Мне очень понравился урок. Мы не просто несколько раз послушали песню, а смогли вникнуть в ее суть, понять скрытый подтекст. Уже сейчас я четко понимаю, что школьный учитель – это мой наставник и путеводитель в мир науки. Я благодарен педагогам за то, что они интересно и понятно преподносят сложный материал», – поделился школьник Дмитрий Никитин.

Учащиеся начальных классов побывали на уроке музыки, посвященном анализу и исполнению песни «Честное слово» (слова и музыка Наталии Осошник). Дети разучили песню и поговорили о том, насколько важно быть честным и выполнять данные обещания.

«Важна сама суть мелодий вместо звонков - дети с удовольствием переключают свое внимание. Это приятное дополнение к привычному школьному распорядку дня, украшает и вдохновляет ребят», – подчеркнула директор средней школы №18 Дзержинска Елена Федорова.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минобрнауки Музыка Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных