Песни, посвященные учителям, звучат на переменах в нижегородских школах

Фото: минобр Нижегородской области

В октябре в нижегородских школах на переменах звучат песни, посвященные труду педагогов и воспитателей. Дети знакомятся с творчеством российских композиторов и исполнителей в рамках Всероссийской акции «Мелодии вместо звонков», которая проводится второй учебный год подряд.

Как напомнили в министерстве образования и науки региона, проект реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Акция находит большой отклик в регионах страны: школьники с любопытством ждут, какая тематика песен будет выбрана в новом месяце.

В октябре выбор организаторов сделан в пользу музыкальных произведений, посвященных Дню учителя. Дети знакомятся с такими композициями, как «Учитель» (слова и музыка Дениса Майданова), «Музыка дождя» и «Первый учитель» (слова и музыка Анны Петряшевой), «Мы команда» (слова Ольги Сердцевой, музыка Екатерины Роговой), «Песня про профессии» (слова Станислава Минакова, музыка Григория Гладкова), «Улыбайся» (слова Станислава Минакова, музыка Ильи Шацкого), «Честное слово» (слова и музыка Наталии Осошник).

«Осенью система образования отмечает множество профессиональных праздников. В конце сентября мы поздравляем воспитателей, в октябре – учителей школ и педагогов дополнительного образования, в ноябре – преподавателей высшей школы. Выбор музыкальных композиций сделан в знак уважения к педагогам. Очень важно, чтобы ребята никогда не упускали возможность поблагодарить своих наставников, выразить признательность за их нелегкий и благородный труд», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По традиции, в рамках акции в школах региона проводят тематические уроки. Так, в средней школе №18 г. Дзержинска о труде учителей и воспитателей поговорили с учащимися всех возрастов. 15 октября открытие уроки прошли для ребят из 7-го и 3-го классов.

Учащихся 7-го класса ждал нестандартный урок русского языка и литературы. Учитель Арина Суслова провела смысловой и системно-функциональный разбор текста песни Дениса Майданова «Учитель».

«Мне очень понравился урок. Мы не просто несколько раз послушали песню, а смогли вникнуть в ее суть, понять скрытый подтекст. Уже сейчас я четко понимаю, что школьный учитель – это мой наставник и путеводитель в мир науки. Я благодарен педагогам за то, что они интересно и понятно преподносят сложный материал», – поделился школьник Дмитрий Никитин.

Учащиеся начальных классов побывали на уроке музыки, посвященном анализу и исполнению песни «Честное слово» (слова и музыка Наталии Осошник). Дети разучили песню и поговорили о том, насколько важно быть честным и выполнять данные обещания.

«Важна сама суть мелодий вместо звонков - дети с удовольствием переключают свое внимание. Это приятное дополнение к привычному школьному распорядку дня, украшает и вдохновляет ребят», – подчеркнула директор средней школы №18 Дзержинска Елена Федорова.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».