Общество

Нижегородская семья с младенцем рассказала о планах по использованию региональных мер поддержки

15 октября 2025 17:02 Общество
Нижегородская семья с младенцем рассказала о планах по использованию региональных мер поддержки

Фото: из личного архива семьи Склеминых

Супруги Дарья и Александр Склёмины из Нижнего Новгорода, недавно ставшие родителями в первый раз, воспользовалась новыми региональными мерами поддержки семей с детьми. В июле у пары родилась дочь Анна. Семья сразу же оформила получение электронного сертификата «Подарок новорожденному» на сумму 20 тыс. рублей и сделала первый заказ детских товаров у нижегородских производителей на специальной витрине маркетплейса Ozon.

В министерстве социальной политики Нижегородской области напомнили, что обладателям электронного сертификата «Подарок новорожденному» доступно около 400 различных наименований полезных товаров – от мебели до гигиенической продукции.

«В нашем первом заказе – гель для стирки, пеленки и боди для малышки. Планируем сделать еще несколько заказов, будем также докупать необходимые средства гигиены», – рассказала мама девочки.

Помимо «Подарка новорожденному», семьям нижегородцев, у которых в период с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2028 г. появится ребенок, доступен Родительский основной доход (региональный семейный капитал) «Основа».

Так, семьи, в которых родится первый или второй ребенок, смогут получить доплату к федеральному материнскому капиталу – в общей сложности сумма выплат составит более 1 млн рублей. Семьи, в которых появится третий и последующие дети, будут получать финансовую поддержку исключительно за счет средств областного бюджета.

Семьи с первым ребенком, в том числе семья Склёминых, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей в течение трех лет.

«Посоветовались с супругом и решили, что будем откладывать ежемесячные выплаты, чтобы накопить на первоначальный взнос на ипотеку», – поделилась Дарья.

Напомним, новые региональные меры поддержки являются частью программы достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни». Она была разработана по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках регионального Пятилетия семьи (периода с 2025 по 2030 гг.).

Важнейшие условия получения указанных мер поддержки – гражданство РФ у получателя выплат не менее трех лет, регистрация рождения ребенка органами ЗАГС Нижегородской области, проживание в регионе на протяжении всего периода получения выплат. С подробной информацией о новых мерах поддержки можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики региона.

Поддержка материнства и детства – важнейшее направление нового национального проекта «Семья», стартовавшего в стране с 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

