Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 октября 2025 12:12Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам
15 октября 2025 17:54Более 80 школьников и студентов поучаствовали в I форуме "Взлет.Промышленный старт" в Чкаловске
15 октября 2025 14:30Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области
15 октября 2025 12:00Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
15 октября 2025 11:18Более 60 нижегородских инвеступолномоченных прошли обучение в рамках программы "Сила территорий"
15 октября 2025 09:49В Нижегородской области представили экономический прогноз до 2028 года
15 октября 2025 07:31Плату за капремонт в Нижегородской области хотят увеличить
15 октября 2025 07:20Утвержден проект застройки по КРТ на улице Панина в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 07:04Нижегородская мэрия выставит на торги здание на Покровке
Экономика

Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам

16 октября 2025 12:12 Экономика
Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам

Фото: пресс-служба ВТБ

16 октября 2025 года ряд российских банков, включая ВТБ, «Яндекс Банк» и МКБ, объявили о повышении ставок по рублевым депозитам, согласно данным маркетингового агентства Marcs.

По словам представителей банков, такие изменения обусловлены стремлением сохранить привлекательные условия для клиентов, которые открывали вклады по высоким ставкам в начале года. Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать выгодные условия по депозитам. «Клиенты сохраняют тренд на сбережение, что подтверждается ростом портфеля как в сентябре, так и в октябре. Ожидается, что этот тренд сохранится до конца года», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ.

По оценкам банка, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. Прогнозируется, что к концу года рынок сбережений в России вырастет на 15%, достигнув 66,2 трлн рублей, а портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, составив 62,8 трлн рублей. В следующем году ожидается продолжение двузначного роста накоплений россиян.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных