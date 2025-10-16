Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам Экономика

Фото: пресс-служба ВТБ

16 октября 2025 года ряд российских банков, включая ВТБ, «Яндекс Банк» и МКБ, объявили о повышении ставок по рублевым депозитам, согласно данным маркетингового агентства Marcs.

По словам представителей банков, такие изменения обусловлены стремлением сохранить привлекательные условия для клиентов, которые открывали вклады по высоким ставкам в начале года. Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать выгодные условия по депозитам. «Клиенты сохраняют тренд на сбережение, что подтверждается ростом портфеля как в сентябре, так и в октябре. Ожидается, что этот тренд сохранится до конца года», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ.

По оценкам банка, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. Прогнозируется, что к концу года рынок сбережений в России вырастет на 15%, достигнув 66,2 трлн рублей, а портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, составив 62,8 трлн рублей. В следующем году ожидается продолжение двузначного роста накоплений россиян.