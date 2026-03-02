Критерии контроля за продажей алкоголя пересмотрят в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области пересмотрят критерии контроля за продажей алкоголя. Проект изменений подготовил региональный минпромторг. Документ опубликован на сайте областного правительства.
Как отмечается в пояснительной записке, корректировки связаны с необходимостью привести областное постановление от 21 сентября 2021 года №833 в соответствие с федеральным законодательством.
Проектом предлагается обновить перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований. Его планируют изложить в новой редакции, поскольку действующая версия показала недостаточную эффективность — уровень выявляемости нарушений составил менее 75%.
Кроме того, документ предусматривает утверждение паспортов индикаторов риска и исключение раздела, касающегося управления рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля.
Изменения также затрагивают процедурные вопросы. В частности, уточняется порядок направления возражений на предостережения, расширяются способы передачи запрашиваемых документов и оформления актов. Предусматривается возможность консультирования через мобильное приложение "Инспектор", а также корректируется механизм самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований.
Ранее сообщалось, что около 70% "разливаек" закрылись в Нижегородской области.
