Экономика

Критерии контроля за продажей алкоголя пересмотрят в Нижегородской области

02 марта 2026 15:43 Экономика
Критерии контроля за продажей алкоголя пересмотрят в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области пересмотрят критерии контроля за продажей алкоголя. Проект изменений подготовил региональный минпромторг. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Как отмечается в пояснительной записке, корректировки связаны с необходимостью привести областное постановление от 21 сентября 2021 года №833 в соответствие с федеральным законодательством. 

Проектом предлагается обновить перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований. Его планируют изложить в новой редакции, поскольку действующая версия показала недостаточную эффективность — уровень выявляемости нарушений составил менее 75%.

Кроме того, документ предусматривает утверждение паспортов индикаторов риска и исключение раздела, касающегося управления рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля.

Изменения также затрагивают процедурные вопросы. В частности, уточняется порядок направления возражений на предостережения, расширяются способы передачи запрашиваемых документов и оформления актов. Предусматривается возможность консультирования через мобильное приложение "Инспектор", а также корректируется механизм самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что около 70% "разливаек" закрылись в Нижегородской области.

