Нижегородцев предупреждают: мошенники активизировались перед 8 Марта

Фото: Александр Воложанин

В преддверии 8 Марта активизируются мошенники, использующие праздничный ажиотаж для обмана покупателей. Об этом предупредил профильный эксперт Эльдар Муртазин.

По его словам, злоумышленники создают поддельные сайты, которые внешне копируют известные цветочные магазины. На таких ресурсах пользователям предлагают приобрести букеты с большими скидками.

На деле никаких товаров там нет — страницы используются исключительно как инструмент для хищения денег у тех, кто рассчитывает сэкономить.

Эксперт советует сохранять осторожность: не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать третьим лицам коды из СМС и внимательно проверять адрес сайта перед оплатой заказа.

"Фраза "бесплатный сыр — в мышеловке" очень хорошо характеризует эту историю, когда людям хочется получить скидку, при этом они не проверяют, где именно покупают и что делают", — отметил он в эфире радио Sputnik.

