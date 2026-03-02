Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
02 марта 2026 14:29
Нижегородцев предупреждают: мошенники активизировались перед 8 Марта
02 марта 2026 13:56
Волго-Вятский банк Сбербанка: 80% инвестиций на ОМС пришлось на золото 
02 марта 2026 13:50
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в Национальной премии "Золотой медвежонок"
02 марта 2026 13:43
Конкурс на капремонт нижегородской школы №93 объявили в третий раз
02 марта 2026 12:46
Комплекс по переработке промышленных отходов построят в Дзержинске
02 марта 2026 12:04
36 нижегородцев-ветеранов СВО и их родных решили открыть собственное дело
02 марта 2026 12:00
ВТБ: Цена на нефть может расти до момента снижения напряженности на Ближнем Востоке
02 марта 2026 11:53
Агропредприятие, дом-автобус и ферму микрозелени продают в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 11:32
Видеонаблюдение установят на нижегородских кладбищах за 10 млн рублей
02 марта 2026 10:37
Стало известно, сколько нижегородцы должны банкам
Экономика

Нижегородцев предупреждают: мошенники активизировались перед 8 Марта

02 марта 2026 14:29
Нижегородцев предупреждают: мошенники активизировались перед 8 Марта

Фото: Александр Воложанин

В преддверии 8 Марта активизируются мошенники, использующие праздничный ажиотаж для обмана покупателей. Об этом предупредил профильный эксперт Эльдар Муртазин.

По его словам, злоумышленники создают поддельные сайты, которые внешне копируют известные цветочные магазины. На таких ресурсах пользователям предлагают приобрести букеты с большими скидками.

На деле никаких товаров там нет — страницы используются исключительно как инструмент для хищения денег у тех, кто рассчитывает сэкономить.

Эксперт советует сохранять осторожность: не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать третьим лицам коды из СМС и внимательно проверять адрес сайта перед оплатой заказа.

"Фраза "бесплатный сыр — в мышеловке" очень хорошо характеризует эту историю, когда людям хочется получить скидку, при этом они не проверяют, где именно покупают и что делают", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут узнать на "Госуслугах", как обезопасить себя от мошенников.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут узнать на "Госуслугах", как обезопасить себя от мошенников.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

8 марта мошенники
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных