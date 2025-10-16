Трудовая инспекция выявила нарушения на нижегородской "Молочной кухне"

Фото:
Региональная Гострудинспекция зафиксировала нарушения трудового законодательства в нижегородском учреждении "Молочная кухня".
Во время проверки специалисты установили, что работникам не были полностью выданы средства индивидуальной защиты. Кроме того, санитарку допустили к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра. Также инспекторы выявили нарушения в проведении проверки знаний требований охраны труда.
По информации ведомства, учреждение в установленный срок устранило все замечания. К дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо, ответственное за обеспечение охраны труда.
Ранее сообщалось, что в арзамасской школе произошла вспышка кишечной инфекции. Образовательный центр закрыли на карантин, ребят перевели на дистант. В произошедшем разбираются Роспотребнадзор и прокуратура.
