Минлесхоз разрешил отстрелить медведя в Варнавинском округе

16 октября 2025 14:38 Общество
Минлесхоз разрешил отстрелить медведя в Варнавинском округе

Фото: pixabay.com

Нижегородский минлесхоз утвердил приказ, позволяющий отстрел одной особи медведя на территории Варнавинского округа. Документ от 6 октября размещен на портале правовой информации.

С просьбой о разрешении на отстрел в ведомство обратилась варнавинская администрация. Власти пояснили, что такая мера необходима для предотвращения возможного вреда здоровью людей, а также для защиты объектов животного мира.

Прежде губернаторским указом был установлен общий лимит на добычу медведей в регионе — 399 особей в период с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026-го. Из этого числа 54 особи разрешено добыть в охотничьих хозяйствах, расположенных на территории Варнавинского округа.

Ранее выяснилось, где в Нижегородской области больше всего медведей и волков.

Напомним также, что в середине сентября в регионе стартовал сезон охоты на лис и зайцев.

