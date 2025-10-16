Минлесхоз разрешил отстрелить медведя в Варнавинском округе

Фото:
Нижегородский минлесхоз утвердил приказ, позволяющий отстрел одной особи медведя на территории Варнавинского округа. Документ от 6 октября размещен на портале правовой информации.
С просьбой о разрешении на отстрел в ведомство обратилась варнавинская администрация. Власти пояснили, что такая мера необходима для предотвращения возможного вреда здоровью людей, а также для защиты объектов животного мира.
Прежде губернаторским указом был установлен общий лимит на добычу медведей в регионе — 399 особей в период с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026-го. Из этого числа 54 особи разрешено добыть в охотничьих хозяйствах, расположенных на территории Варнавинского округа.
