Роспотребнадзор начал расследование из-за кишечной инфекции в школе Арзамаса

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за случаев острой кишечной инфекции в арзамасской школе "Созвездие".
Как сообщалось ранее, образовательный центр закрыли на карантин. Дети пока будут учиться дистанционно.
В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сказали, что специалисты уже взяли пробы воды и продуктов, а также смывы с поверхностей внешней среды. Кроме того, взяты анализы у работников пищеблока и сотрудников учреждения, которые находились в контакте с детьми.
Образцы исследуются на базе лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" для выяснения причин появления очага инфекции.
Учащихся и сотрудников школы осматривают медики. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
