Общество

Роспотребнадзор начал расследование из-за кишечной инфекции в школе Арзамаса

16 октября 2025 16:46
Роспотребнадзор начал расследование из-за кишечной инфекции в школе Арзамаса

Фото: Александр Воложанин

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за случаев острой кишечной инфекции в арзамасской школе "Созвездие".

Как сообщалось ранее, образовательный центр закрыли на карантин. Дети пока будут учиться дистанционно. 

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сказали, что специалисты уже взяли пробы воды и продуктов, а также смывы с поверхностей внешней среды. Кроме того, взяты анализы у работников пищеблока и сотрудников учреждения, которые находились в контакте с детьми. 

Образцы исследуются на базе лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" для выяснения причин появления очага инфекции. 

Учащихся и сотрудников школы осматривают медики. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Теги:
Арзамас Инфекция Роспотребнадзор
