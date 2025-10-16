Вспышка кишечной инфекции в школе Арзамаса заинтересовала прокуратуру Общество

Фото: Максим Герасимов

Областная прокуратура начала проверку из-за вспышки острой кишечной инфекции в школе "Созвездие" в Арзамасе.

Напомним, что зарегистрировано восемь случаев заражения. Четверых учащихся госпитализировали, одного уже отпустили. Школу закрыли на карантин, так что пока ребятам придется учиться дистанционно.

Специалисты Роспотребнадзора организовали расследование. В пищеблоке взяты пробы воды и продуктов, а также взяты смывы с поверхностей.

Теперь выяснилось, что подключилась и прокуратура.

"В рамках проверки надзорным ведомством будет дана оценка исполнения законодательства при оказании услуг по обеспечению учеников образовательного учреждения питанием", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.