Вадим Булавинов: "Школьные музеи очень сильно влияют на формирование чувства патриотизма у ребят" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Всероссийский конкурс школьных музеев состоялся в шестой раз. В финале за звание «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей» боролись 169 общеобразовательных организаций. В число победителей вошли 92 музея.

В Приволжском Федеральном округе первое место занял музей МБОУ «Гимназия №38» г. Дзержинска. Экспозиция носит название «О Родине. О Мужестве. О Славе». Познакомиться с лучшим школьным музеем ПФО приехала делегация Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» во главе с Вадимом Булавиновым.

«Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в создании этого замечательного музея: директору школы, педагогам, родителям и, конечно, самим школьникам. Было бы замечательно, если бы подобные экспозиции появились в каждом образовательном учреждении. Школьные музеи очень сильно влияют на формирование чувства патриотизма у ребят. И это, в свою очередь, помогает им лучше понимать историю России. Именно так закладывается основа внутреннего духа человека, который через несколько лет станет взрослым и будет активно участвовать в жизни своей страны», — подчеркнул депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

Конкурс «Знать, чтобы помнить» проводится «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Историческая память». Мероприятие направлено на поддержку и развитие музейного дела в общеобразовательных учреждениях, сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. В соответствии с этими задачами проводится конкурсный отбор победителей.

«Идея музея выросла из одной важной традиции нашей школы. Ежегодно мы проводим памятное мероприятие, посвященное выпускнику гимназии Анатолию Галчину, погибшему в Беслане. За эти годы у нас накопилось много интересного исторического материала, и мы решили, что нужно создать специальное пространство. Так и появилась экспозиция школьного музея “О Родине. О мужестве. О славе”», — отметила директор МБОУ «Гимназия №38» г. Дзержинска Екатерина Щепина.

Каждый победитель конкурса получит грант на развитие музея в размере от 200 до 500 тыс. рублей. Руководство Гимназии №38 г. Дзержинска планирует потратить выигранные деньги на приобретение современного оборудования. Интерактивная панель сделает экспозицию еще более привлекательной, информативной и поможет максимально полно представить посетителям всю собранную информацию. Важно отметить, что в работе по созданию музея принимали участие целыми семьями.

«Мы решили привлечь не только ребят, но и их родителей. На наше предложение мы получили активный отклик. Оказалось, что во многих семьях наших учеников бережно хранят память о прошлых поколениях. А главное, что ребят очень увлекло погружение в историю родственников. Когда они выступали с рассказами у каждого в глазах отражался искренний интерес и гордость», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия №38» г. Дзержинска Юлия Васильева.

Георгий Диков и его мать Инна Дикова провели большую работу по созданию ролика, посвященного деду и прадеду — Анатолию Ивановичу Савельеву.

«Этот проект позволил нам больше общаться с семьей, и я узнал много нового о моем прадеде. Во время войны он работал на одном из самых крупных заводов Дзержинска. А с 60-х годов, на протяжении более 20 лет был его директором», — рассказал ученик МБОУ «Гимназия №38» г. Дзержинска Георгий Диков.

«Мы находили документальные подтверждения деятельности моего деда: документы, старые фотографии, разбирали архивы. Обращались к воспоминаниям: дедушка мне много рассказывал о себе и своей жизни, какие-то моменты я спрашивала у мамы и у её сестры», — пояснила мама ученика МБОУ «Гимназия №38» г. Дзержинска Инна Дикова.

Напомним, что проект «Историческая память» направлен на реализацию народной программы «Единой России». Цель проекта — сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны.